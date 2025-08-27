В Минске продают однушку за $25 тысяч 1 27.08.2025, 16:55

1,258

иллюстративное фото

В чем подвох?

В Минске электронные торги выставили на однокомнатную квартиру на улице Беляева. Ее начальная стоимость — 74,6 тысячи рублей, пишет «Зеркало».

Общая площадь квартиры на улице Беляева, 5 — 29,2 кв.м. Она расположена в доме, который был построен в 1959 году.

«Правоудостоверяющие и технические документы документы на квартиру отсутствуют. Отсутствует возможность осмотра квартиры, — указано в объявлении. — Сохранение за бывшим собственником права пользования и проживания в жилом помещении до передачи ему в собственность другого жилого помещения».

Торги на площадке gostorg.by запланированы на 8 сентября. Прием заявок — до 4-го числа. Начальная стоимость жилья — 74,6 тысячи рублей. Это около 25 тысяч долларов по курсу Нацбанка на 27 августа.

