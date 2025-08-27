закрыть
Польша и Финляндия восстановят болота для защиты от России

1
  • 27.08.2025, 17:00
  • 1,136
Они должны остановить российские танки в случае вторжения.

Страны ЕС пытаются защитить свои восточные границы от возможного российского вторжения и для этого планируют создать своеобразный барьер с помощью восстановления болот, сообщает Politico.

Как пишет Politico, в феврале 2022 года во время российского вторжения в Киевскую область украинский консультант по вопросам обороны Александр Дмитриев решился на нестандартный шаг, а именно взорвать дамбу на реке Ирпень. Фото российских танков, погрязших в болоте, облетели весь мир.

Журналисты добавляют, что именно этот эпизод вдохновил страны восточного фланга НАТО рассматривать восстановление собственных болот. В частности, европейские страны считают, что такой шаг поможет защитить границы от потенциального нападения России, а также в борьбе с глобальным потеплением

Как рассказали Politico в Финляндии и Польше, они активно изучают возможность восстановления болот для защиты своих границ и борьбы с изменением климата. В частности известно, что финские политики предлагают восстанавливать болота вдоль границ с РФ. Министерства обороны и окружающей среды готовят совместный пилотный проект.

В Польше восстановление болот уже входит в оборонный проект Восточный щит, стоимостью более 2 миллиардов евро. В то же время страны Балтии пока не имеют системного плана восстановления болот.

Politico также пишет, что в Германии осушено более 90% торфяных болот. Правительство страны отказалось комментировать изданию этот вопрос, отметили журналисты.

