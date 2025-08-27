Как зарядить ваш мозг энергией 27.08.2025, 17:08

В этом поможет «поток».

Психолог Михай Чиксентмихайи ввел термин «поток» для описания состояния полной концентрации и погружения в задачу, при котором работа идет легко и продуктивно. В этом режиме отключается самоконтроль, снижается уровень отвлекающих факторов, а креативность усиливается, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Один человек работает в шумной обстановке, переключается между вкладками, прокрастинирует и сомневается. Его мозг реагирует на уведомления всплесками дофамина, но удовольствие быстро исчезает, оставляя беспокойство. Префронтальная кора перегружена самокритикой, что мешает сосредоточиться.

А другой выбирает тихое место, готовит чай, открывает план и погружается в работу. Через пару часов все готово. В состоянии потока дофамин выделяется равномерно, а не рывками, префронтальная кора «затихает» (эффект транзиторной гипофронтальности), снижается самокритика. Дополнительно подключаются норадреналин (фокус внимания), анандамид (творческие идеи) и эндорфины (удовольствие от решения задач).

Как войти в поток?

Очистите пространство: один стол, один документ, ноль отвлекающих вкладок.

Создайте ритуал: чашка чая, плейлист или короткая медитация.

Отделите черновик от редактуры: сначала пишите, потом правьте.

Работайте спринтами: 25 минут фокус — перерыв — повтор.

Дробите задачи: не 15 страниц сразу, а 500 слов в день.

Поток — не дар избранных, а навык. Его можно тренировать, превращая хаос в продуктивность.

