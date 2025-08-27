«Минсктранс» запретил платить штрафы наличными 3 27.08.2025, 17:28

Изменение вступит в силу с 1 сентября.

Столичный перевозчик «Минсктранс» предупредил, что с 1 сентября изменится порядок уплаты штрафа за безбилетный проезд.

Главное нововведение заключается в том, что уплатить штраф наличными контролёру на месте станет невозможно. Оплата будет возможна исключительно через систему ЕРИП, передало агентство «Минск-Новости».

При этом предприятие уточнило, что если нарушитель признает свою вину и согласится на уплату штрафа, то административный протокол на него составляться не будет. Погасить штраф без дополнительных санкций по-прежнему можно в течение месяца.

Размер штрафа за безбилетный проезд, согласно статье 18.28 КоАП, составляет от 0,5 до одной базовой величины — это 21-42 рубля.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com