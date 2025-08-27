«Минсктранс» запретил платить штрафы наличными

«Минсктранс» запретил платить штрафы наличными3
- 27.08.2025, 17:28
Изменение вступит в силу с 1 сентября.
Столичный перевозчик «Минсктранс» предупредил, что с 1 сентября изменится порядок уплаты штрафа за безбилетный проезд.
Главное нововведение заключается в том, что уплатить штраф наличными контролёру на месте станет невозможно. Оплата будет возможна исключительно через систему ЕРИП, передало агентство «Минск-Новости».
При этом предприятие уточнило, что если нарушитель признает свою вину и согласится на уплату штрафа, то административный протокол на него составляться не будет. Погасить штраф без дополнительных санкций по-прежнему можно в течение месяца.
Размер штрафа за безбилетный проезд, согласно статье 18.28 КоАП, составляет от 0,5 до одной базовой величины — это 21-42 рубля.