Обнаружилась «игла Кащея» кремлевского режима
- Дмитрий Чернышев
- 27.08.2025, 17:53
- 1,246
Идеальная мишень для удара по России.
В районе полуострова Ямал обнаружилась «игла Кащея» кремлевского режима — точка, в которой сходится 17 газопроводов низкого давления.
В комментариях к посту про новые украинские ракеты несколько раз упомянули «Ямальский крест». Не знал, что это такое и полез искать.
Да, это игла Кащея — место пересечения 17 (!!!) российских газопроводов высокого давления.
Для производства взрывчатки требуется толуол, серная и азотная кислоты. Все предприятия, производящих толуол, получают его из нефти. Все заводы в РФ, производящих азотную кислоту, получают ее из аммиака, который в свою очередь изготавливают из природного газа. Вся российская взрывчатка – это нефть и газ.
Но сильнее всего меня поражает совершенно одинаковая тупость двух диктаторских режимов — российского и иранского. Вы руководите странами-бензоколонками, в которых все зависит от топлива. От нефти и газа, которые очень хорошо горят. Израиль может отправить Иран в каменный век, просто уничтожив иранские газовые заводы и терминалы, на которых держится ВСЯ экономика страны. И Украина может проделать это же самое с Россией. Это будет экологическая катастрофа планетарного масштаба. Али и Вова — вы просто молитесь, чтобы вас не трогали.
И вот эти идиоты-диктаторы устраивают войну. Бензоколонка Россия нападет на Украину, бензоколонка Иран нападает на Израиль. Казалось бы, что может пойти не так?
Дмитрий Чернышев, Facebook