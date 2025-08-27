Обнаружилась «игла Кащея» кремлевского режима Дмитрий Чернышев

27.08.2025, 17:53

Идеальная мишень для удара по России.

В районе полуострова Ямал обнаружилась «игла Кащея» кремлевского режима — точка, в которой сходится 17 газопроводов низкого давления.

В комментариях к посту про новые украинские ракеты несколько раз упомянули «Ямальский крест». Не знал, что это такое и полез искать.

Да, это игла Кащея — место пересечения 17 (!!!) российских газопроводов высокого давления.

Для производства взрывчатки требуется толуол, серная и азотная кислоты. Все предприятия, производящих толуол, получают его из нефти. Все заводы в РФ, производящих азотную кислоту, получают ее из аммиака, который в свою очередь изготавливают из природного газа. Вся российская взрывчатка – это нефть и газ.

Но сильнее всего меня поражает совершенно одинаковая тупость двух диктаторских режимов — российского и иранского. Вы руководите странами-бензоколонками, в которых все зависит от топлива. От нефти и газа, которые очень хорошо горят. Израиль может отправить Иран в каменный век, просто уничтожив иранские газовые заводы и терминалы, на которых держится ВСЯ экономика страны. И Украина может проделать это же самое с Россией. Это будет экологическая катастрофа планетарного масштаба. Али и Вова — вы просто молитесь, чтобы вас не трогали.

И вот эти идиоты-диктаторы устраивают войну. Бензоколонка Россия нападет на Украину, бензоколонка Иран нападает на Израиль. Казалось бы, что может пойти не так?

Дмитрий Чернышев, Facebook

