закрыть
27 августа 2025, среда, 19:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Соболенко и Азаренко сыграют против россиянок на US Open

4
  • 27.08.2025, 18:09
Соболенко и Азаренко сыграют против россиянок на US Open

Расписание матчей.

Сегодня, 27 августа, и в ночь на 28 августа в Нью-Йорке (США) продолжится турнир US Open-2025.

На корты Национального теннисного центра выйдут белоруски Виктория Азаренко и Арина Соболенко. Азаренко начнет свой поединок против российской теннисистки Анастасии Павлюченковой не ранее 18.00 по минскому времени.

Первая ракетка мира Арина Соболенко свой матч против Полины Кудерметовой начнёт в заключительном слоте игрового дня. Их матч стартует не ранее 4 утра по Минску.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир Наталья Радина
Кувыркался дед с клюшкой
Кувыркался дед с клюшкой Ирина Халип
Неожиданный шаг
Неожиданный шаг Леонид Невзлин