Соболенко и Азаренко сыграют против россиянок на US Open

Соболенко и Азаренко сыграют против россиянок на US Open4
- 27.08.2025, 18:09
Расписание матчей.
Сегодня, 27 августа, и в ночь на 28 августа в Нью-Йорке (США) продолжится турнир US Open-2025.
На корты Национального теннисного центра выйдут белоруски Виктория Азаренко и Арина Соболенко. Азаренко начнет свой поединок против российской теннисистки Анастасии Павлюченковой не ранее 18.00 по минскому времени.
Первая ракетка мира Арина Соболенко свой матч против Полины Кудерметовой начнёт в заключительном слоте игрового дня. Их матч стартует не ранее 4 утра по Минску.