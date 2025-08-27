Соболенко и Азаренко сыграют против россиянок на US Open 4 27.08.2025, 18:09

Расписание матчей.

Сегодня, 27 августа, и в ночь на 28 августа в Нью-Йорке (США) продолжится турнир US Open-2025.

На корты Национального теннисного центра выйдут белоруски Виктория Азаренко и Арина Соболенко. Азаренко начнет свой поединок против российской теннисистки Анастасии Павлюченковой не ранее 18.00 по минскому времени.

Первая ракетка мира Арина Соболенко свой матч против Полины Кудерметовой начнёт в заключительном слоте игрового дня. Их матч стартует не ранее 4 утра по Минску.

