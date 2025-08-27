Трамп полюбил Тейлор Свифт? 5 27.08.2025, 18:15

1,094

Президент США поздравил популярную исполнительницу с помолвкой.

Президент США Дональд Трамп неожиданно изменил тон в отношении поп-звезды Тейлор Свифт. После того как певица объявила о помолвке с игроком НФЛ Трэвисом Келси, президент США прокомментировал новость на заседании кабинета министров, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

«Желаю им удачи. Он отличный игрок, замечательный парень, а она потрясающая личность», — сказал Трамп.

Свифт и Келси объявили о помолвке через совместный пост в Instagram: «Ваш учитель английского и ваш учитель физкультуры женятся».

Ранее Трамп активно критиковал певицу в соцсетях, особенно после того, как она поддержала кандидатуру Камалы Харрис на президентских выборах 2024 года. Тогда он писал, что Свифт «потеряет популярность» из-за своей позиции, однако этого не произошло. Более того, Трамп заявил, что предпочитает Бриттани Махоумс — жену квотербека Патрика Махоумса, товарища Келси по команде Kansas City Chiefs.

Трамп даже радовался моменту, когда Свифт освистали на Суперкубке, назвав это «поражением».

Свифт и Келси начали встречаться в октябре 2023 года. Помолвка состоялась за месяц до выхода 12-го студийного альбома певицы The Life of a Showgirl, релиз которого намечен на 3 октября.

