Кремль отверг предложенные Европой гарантии безопасности Украине 5 27.08.2025, 18:25

1,782

Москва против размещения европейских войск на территории Украины.

Россия негативно относится к предложенным Европой гарантиям безопасности для Украины и не согласится с присутствием войск НАТО на территории соседнего государства, сообщил Кремль.

В рамках потенциального мирного урегулирования европейские союзники Киева работают над гарантиями безопасности для Украины, которые, в частности, могут включать отправку войск.

Пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков сказал, что размещение европейских войск на территории Украины означало бы присутствие там НАТО, чего, по его словам, Россия с самого начала стремилась не допустить.

«Собственно, не существует европейских военных. Существуют военные конкретных стран, и большинство этих стран являются членами НАТО», — цитирует Пескова Reuters.

«Именно продвижение военной инфраструктуры НАТО и инфильтрацию этой военной инфраструктуры на Украину можно, наверное, назвать среди первопричин той конфликтной ситуации, которая возникла, поэтому мы относимся негативно к этим обсуждениям», — добавил он.

Все стороны согласны с тем, что гарантии безопасности для Украины должны быть частью любого мирного соглашения, но принципиально расходятся во мнениях о том, в какой форме они должны быть предоставлены.

Россия считает, что она должна быть одним из гарантов безопасности Украины и хочет вернуться к предложениям 2022 года, когда Москва и Киев обсуждали постоянный нейтралитет Украины в обмен на международные гарантии безопасности со стороны пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН: Великобритании, Китая, Франции, России и США. Киев отвергает эти предложения, утверждая, что они дали бы Москве право вето в отношении любой внешней военной поддержки Украины.

«Безусловно, это (гарантии безопасности) — одна из важнейших тем в контексте усилий по поиску урегулирования. И, безусловно, так или иначе эта тема всегда фигурирует в повестке дня осуществляемых контактов, но еще раз повторяю… мы не хотели бы сейчас вести разговор на эту тему в публичном формате. Считаем, это не полезно для общей результативности», — сказал Песков.

Он сказал, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшаяся на Аляске 15 августа, была «очень содержательной, конструктивной и полезной».

«Мы высоко ценим и также надеемся на то, что будут продолжены миротворческие усилия, посреднические усилия со стороны президента Соединенных Штатов. Мы считаем, что эти усилия очень важны и действительно способны помочь в урегулировании этого сложного, давнего и не нами спровоцированного конфликта», — сказал Песков.

Трамп сказал, что США не будут вводить войска на территорию Украины в рамках каких-либо будущих гарантий безопасности. Однако он допустил возможность участия США в виде воздушной и разведывательной поддержки.

Песков сказал, что российские и украинские переговорщики находятся в контакте, но не смог назвать дату нового раунда переговоров.

«Руководители переговорных групп находятся в контакте. Точных сроков пока мы назвать не можем. Эта работа продолжается, и мы считаем, что она должна продолжаться. Потому что любые другие контакты на высоком или высшем уровне, как мы уже неоднократно говорили, должны быть хорошо подготовлены с тем, чтобы эти контакты стали результативными», — сказал Песков.

«Российская сторона сохраняет свой настрой на урегулирование украинского конфликта предпочтительно мирными политико-дипломатическими средствами. Для этого, безусловно, необходима взаимность со стороны Украины», — добавил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com