Foreign Policy: Лучший способ защитить Украину — помочь ей одержать победу

Хватит фантазировать о гарантиях безопасности.

Идея «гарантий безопасности» для Украины вновь обсуждается после серии дипломатических встреч на Аляске и Вашингтоне, но эксперты считают, что эта концепция остается крайне расплывчатой, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

Теоретическая цель подобных гарантий — защитить Украину от новых вторжений России, однако опыт прошлого показывает, что бумажные соглашения редко исполняются. Так, гарантия безопасности Украины, подписанная в Будапеште в 1994 году Россией, США и Великобританией, не была выполнена, что привело к российской агрессии в 2014 году.

В реальности любая эффективная защита потребует присутствия крупных контингентов войск на территории Украины. Великобритания ранее обещала выделить 30 000 солдат, но эта цифра сокращается. Франция и Германия также не спешат направлять войска: Берлин опасается эскалации конфликта с Россией, а Макрон на данный момент исключает участие французских войск.

Другие страны, включая Италию, Польшу, Испанию и Нидерланды, также отказываются от отправки солдат, предлагая ограничиться логистической и материальной поддержкой. Среди тех, кто готов направить войска — Бельгия, Литва и Эстония. Для Украины, которая в 55 раз больше Косово, это мало.

США могут предложить военную разведку и другую поддержку, но конкретные обязательства остаются неясными, а политическая нестабильность может изменить позиции американской администрации.

Эксперты подчеркивают, что разговоры о «гарантиях безопасности» без реального военного присутствия малоэффективны. Лучший способ защитить Украину — помочь ей победить на поле боя, а не полагаться на расплывчатые обещания и символические соглашения.

