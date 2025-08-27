Как стартап Anduril завоевывает оборонный рынок США 1 27.08.2025, 19:15

Его оценивают в $30 миллиардов.

Стартап Anduril быстро завоевывает оборонный рынок США. В этом году компания заключила партнерство с Meta для разработки VR-устройств для армии, получила контракт на $100 млн на создание командно-управляющего ПО и стала третьим поставщиком ракетных двигателей для правительства США. Она также претендует на участие в системе противоракетной обороны «Золотой купол» и открыла офисы в Сеуле и Тайбэе, пишет War on the Rocks (перевод — сайт Charter97.org).

Медиа восхищаются Anduril и другими компаниями нового оборонного сектора, такими как Shield AI, Helsing и Saronic, продвигающими концепцию «дешевых массовых» вооружений. Сторонники утверждают, что Украина смогла сдерживать российскую агрессию с помощью дронов и других недорогих технологий, что якобы должно стать моделью для США в Индо-Тихоокеанском регионе.

Однако эксперты предостерегают, что дешевые технологии не всегда лучше и не всегда экономически выгодны. Малые беспилотники эффективны в ограниченном контексте, но не заменят крупные современные корабли, подводные лодки и авиацию, особенно в условиях противостояния с крупной державой.

Кроме того, бизнес-модель многих стартапов строится не на продаже самого оборудования, а на продаже программного обеспечения для управления им — командно-управляющих систем и сетевых решений. Недорогие устройства привлекают внимание армии, но ключевой доход обеспечивается лицензиями и обновлениями программ.

Таким образом, реальная цель стартапов — не массовое производство вооружений или патриотическое содействие, а продажа своего ПО армии. Объективный взгляд на этот рынок не означает отказ от инноваций, но подчеркивает важность осторожного подхода. Выбор технологий и компаний сегодня может определить стиль ведения войн в будущем и стратегические риски.

