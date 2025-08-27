закрыть
27 августа 2025, среда, 20:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Лондоне вскрыли капсулу времени, которую почти 35 лет назад заложила принцесса Диана

1
  • 27.08.2025, 19:23
  • 3,220
В Лондоне вскрыли капсулу времени, которую почти 35 лет назад заложила принцесса Диана

Что оказалось внутри?

На территории детской больницы Грейт-Ормонд-стрит в Лондоне начали строительство нового онкологического центра. Чтобы освободить место, рабочие извлекли капсулу времени, которая пролежала под землёй более 30 лет (её закопали в 1991 году). Первоначально капсулу планировали вскрыть «через сотни лет», но стройка внесла свои коррективы. О том, что оказалось внутри, рассказала газета The Guardian.

Капсулу собирали под личным патронажем Дианы, принцессы Уэльской. В 1989 году она стала президентом больницы и принимала участие в жизни учреждения вплоть до своей смерти в 1997-ом. Диана помогла двум детям, победившим в конкурсе программы Blue Peter, выбрать 10 предметов, которые, по их мнению, отражают жизнь начала 90-х.

11-летний Дэвид положил в капсулу компакт-диск с альбомом Кайли Миноуг Rhythm of Love, переработанную бумагу и паспорт. Девятилетняя Сильвия выбрала набор британских монет, контейнер с семенами деревьев и голограмму снежинки. Помимо упомянутых предметов, в деревянном ящике также оказались:

калькулятор на солнечных батареях,

карманный телевизор,

фото принцессы Дианы,

номер газеты The Times с датой закладки капсулы, где на первой полосе расположился Горбачёв с информацией о выборах в СССР.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир Наталья Радина
Кувыркался дед с клюшкой
Кувыркался дед с клюшкой Ирина Халип
Неожиданный шаг
Неожиданный шаг Леонид Невзлин