27 августа 2025, среда, 20:17
Ударные дроны Нацгвардии Украины уничтожили российские средства связи

  27.08.2025
Видео.

Спецназовцы ударных БПЛА отдельного отряда Национальной гвардии Украины «Крылья ОМЕГИ» демонстрируют видео уничтожения средств связи российских войск. Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские защитники нанесли прицельный удар по позициям противника.

Это существенно нарушило координацию действий оккупантов и снизило их боеспособность.

