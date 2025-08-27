Бобр поселился в центре Гродно 27.08.2025, 20:04

Зверь облюбовал для себя водоем на территории зоопарка.

Бобр поселился в центре Гродно. Об этом сообщает Гродненский зоопарк в своем телеграм-канале.

Водоплавающее животное облюбовало для себя водоем на территории зоопарка.

«Получается, что уже к ставшим привычными «городским» жителям: лисам, норкам, хорькам, ласкам постепенно добавляются еще и бобры», - говорится в сообщении.

Поначалу бобра замечали только ночью, и сотрудники Гродненского зоопарка надеялись, что животное уйдет в поисках своих сородичей и сумеет создать семью вдали от городского шума. Но спустя некоторое время в телеграм-канале появилось видео, как бобр плавает уже и при дневном свете.

«Освоился», - заключили сотрудники зоопарка.

