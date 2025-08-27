Зеленский назначил Стефанишину новым послом Украины в США
- 27.08.2025, 20:09
Официально.
Ольга Стефанишина официально стала послом Украины в США. Формальные процедуры были завершены.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
«Только что говорил с Ольгой Стефанишиной — теперь уже новым послом Украины в Соединенных Штатах Америки. Формальные процедуры завершены — сегодня я подписал указ о назначении посла», - рассказал Зеленский.
По словам президента, он определил ключевые задачи, чтобы обновить работу украинского посольства в США и реализовать все договоренности с президентом Дональдом Трампом. В первую очередь речь идет о договоренностях в оборонной сфере.
«Во многом именно от отношений с Америкой зависит долгосрочное обеспечение безопасности Украины», - обратил внимание Зеленский.