Сколько белорусов владеют финансовой грамотностью 27.08.2025, 20:18

Cкромные цифры.

В Беларуси утвердили план по повышению финансовой грамотности (ФГ) населения до 2030 года. Что будут предпринимать, рассказали в Нацбанке.

Чтобы донести до людей, как правильно распоряжаться своими деньгами, решили организовывать образовательные, просветительские и медийные мероприятия.

Причем для каждой целевой группы – учащихся, учителей, молодежи, работающих граждан, пенсионеров, безработных и социально уязвимых – подготовят свой подход.

На встречах и семинарах людям расскажут про личные финансы, базовые финансовые знания, цифровые финансы, налоговую грамотность, страхование, защиту прав потребителей финансовых услуг.

В отдельный тематический блок выделены вопросы финансовой безопасности и противостояния кибермошенничеству.

По данным Нацбанка, на 2024 год финансово грамотных белорусов в стране только 43,2%. До 2030-го этот показатель планируют довести до половины.

Ожидается, что интегральный индекс финансовой грамотности вырастет до 45,0% в 2026-м, 47,5% в 2028-м и 50,0% в 2030-м.

Оценка уровня белорусов будет происходить на основании республиканских опросов населения, проведение которых предусматривается каждые два года (в 2026, 2028 и 2030 годах).

Нацбанком было утверждено пять основных направлений деятельности:

сохранение и развитие системного характера мер, предпринимаемых на государственном уровне, для повышения ФГ населения

обеспечение участия в работе по повышению финансовой грамотности населения широкого круга партнеров и координации их действий

расширение в рамках системы образования накопленного опыта по повышению финансовой грамотности детей, учащихся и молодежи, а также подготовка кадров в сфере ФГ

увеличение охвата различных слоев населения работой по повышению ФГ

отслеживание динамики уровня финансовой грамотности в стране, в том числе в разрезе регионов, социально-демографических групп.

Все это, считают в Нацбанке, должно улучшить благосостояние и качество жизни людей, а также финансовую ситуацию в государстве.

