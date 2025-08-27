Сколько белорусов владеют финансовой грамотностью
- 27.08.2025, 20:18
Cкромные цифры.
В Беларуси утвердили план по повышению финансовой грамотности (ФГ) населения до 2030 года. Что будут предпринимать, рассказали в Нацбанке.
Чтобы донести до людей, как правильно распоряжаться своими деньгами, решили организовывать образовательные, просветительские и медийные мероприятия.
Причем для каждой целевой группы – учащихся, учителей, молодежи, работающих граждан, пенсионеров, безработных и социально уязвимых – подготовят свой подход.
На встречах и семинарах людям расскажут про личные финансы, базовые финансовые знания, цифровые финансы, налоговую грамотность, страхование, защиту прав потребителей финансовых услуг.
В отдельный тематический блок выделены вопросы финансовой безопасности и противостояния кибермошенничеству.
По данным Нацбанка, на 2024 год финансово грамотных белорусов в стране только 43,2%. До 2030-го этот показатель планируют довести до половины.
Ожидается, что интегральный индекс финансовой грамотности вырастет до 45,0% в 2026-м, 47,5% в 2028-м и 50,0% в 2030-м.
Оценка уровня белорусов будет происходить на основании республиканских опросов населения, проведение которых предусматривается каждые два года (в 2026, 2028 и 2030 годах).
Нацбанком было утверждено пять основных направлений деятельности:
сохранение и развитие системного характера мер, предпринимаемых на государственном уровне, для повышения ФГ населения
обеспечение участия в работе по повышению финансовой грамотности населения широкого круга партнеров и координации их действий
расширение в рамках системы образования накопленного опыта по повышению финансовой грамотности детей, учащихся и молодежи, а также подготовка кадров в сфере ФГ
увеличение охвата различных слоев населения работой по повышению ФГ
отслеживание динамики уровня финансовой грамотности в стране, в том числе в разрезе регионов, социально-демографических групп.
Все это, считают в Нацбанке, должно улучшить благосостояние и качество жизни людей, а также финансовую ситуацию в государстве.