Мерц: Мы не хотим капитуляции Украины 2 27.08.2025, 20:25

Она даст Путину время подготовиться к новой войне.

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц в среду, 27 августа, заявил, что война РФ против Украины должна завершиться, однако «не любой ценой», сообщает The Guardian.

«Мы не хотим, чтобы Украина капитулировала. Такая капитуляция только даст России время, а Путин использует это время, чтобы подготовиться к следующей войне», — сказал Мерц на совместной пресс-конференции европейских лидеров в Кишиневе.

Канцлер также подчеркнул, что «двери в ЕС остаются открытыми» для Молдовы и пообещал и в дальнейшем оказывать поддержку, в частности через направление немецких экспертов для помощи в проведении реформ.

Комментируя опасения Молдовы относительно агрессивных действий России и попыток вмешательства в молдавскую демократию, Мерц заверил: Европа «остается с вами в борьбе за свободу и суверенитет».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com