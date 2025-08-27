закрыть
27 августа 2025, среда, 21:00
Мерц: Мы не хотим капитуляции Украины

2
  • 27.08.2025, 20:25
Мерц: Мы не хотим капитуляции Украины

Она даст Путину время подготовиться к новой войне.

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц в среду, 27 августа, заявил, что война РФ против Украины должна завершиться, однако «не любой ценой», сообщает The Guardian.

«Мы не хотим, чтобы Украина капитулировала. Такая капитуляция только даст России время, а Путин использует это время, чтобы подготовиться к следующей войне», — сказал Мерц на совместной пресс-конференции европейских лидеров в Кишиневе.

Канцлер также подчеркнул, что «двери в ЕС остаются открытыми» для Молдовы и пообещал и в дальнейшем оказывать поддержку, в частности через направление немецких экспертов для помощи в проведении реформ.

Комментируя опасения Молдовы относительно агрессивных действий России и попыток вмешательства в молдавскую демократию, Мерц заверил: Европа «остается с вами в борьбе за свободу и суверенитет».

