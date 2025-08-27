Мерц: Мы не хотим капитуляции Украины

Мерц: Мы не хотим капитуляции Украины2
- 27.08.2025, 20:25
Она даст Путину время подготовиться к новой войне.
Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц в среду, 27 августа, заявил, что война РФ против Украины должна завершиться, однако «не любой ценой», сообщает The Guardian.
«Мы не хотим, чтобы Украина капитулировала. Такая капитуляция только даст России время, а Путин использует это время, чтобы подготовиться к следующей войне», — сказал Мерц на совместной пресс-конференции европейских лидеров в Кишиневе.
Канцлер также подчеркнул, что «двери в ЕС остаются открытыми» для Молдовы и пообещал и в дальнейшем оказывать поддержку, в частности через направление немецких экспертов для помощи в проведении реформ.
Комментируя опасения Молдовы относительно агрессивных действий России и попыток вмешательства в молдавскую демократию, Мерц заверил: Европа «остается с вами в борьбе за свободу и суверенитет».