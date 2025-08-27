закрыть
27 августа 2025, среда, 21:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские снайперы отбили атаку россиян на Запорожском направлении

  • 27.08.2025, 20:47
Украинские снайперы отбили атаку россиян на Запорожском направлении

Дали бой в эпицентре штурма.

Снайперы Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении вступили в прямой стрелковый бой с оккупантами и уничтожили российских штурмовиков. Соответствующее видео уже появилось в сети.

Об этом сообщает ССО ВСУ.

Отмечается, что на Запорожском направлении во время попытки россиян штурмовать позиции Сил обороны группа снайперов 144-го центра ССО выполняла боевую задачу.

Снайперы во время пребывания на позициях смежного подразделения увидели массированную атаку россиян на один из участков обороны — российские оккупанты применили пехоту, дроны и артиллерию. Врагу удалось проникнуть вглубь позиций СОУ.

Увидев ситуацию, снайперская группа контратаковала россиян, вооружившись гранатами, пулеметами и штурмовыми винтовками. Спецназовцы не только остановили наступление врага, но и зачистили окопы от российских штурмовиков.

«Благодаря профессионализму спецназовцев и слаженным действиям штурм врага был отби», - добавили в сообщении.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир Наталья Радина
Кувыркался дед с клюшкой
Кувыркался дед с клюшкой Ирина Халип
Неожиданный шаг
Неожиданный шаг Леонид Невзлин