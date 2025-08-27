закрыть
В РФ продлили запрет на экспорт бензина

  • 27.08.2025, 21:05
На фоне ударов дронов по НПЗ.

В РФ правительство продлило запрет на экспорт бензина. Об этом 27 августа сообщается в Telegram российского кабмина.

Предыдущий экспортный запрет был установлен правительством в феврале и действует по 31 августа включительно.

В настоящее время ограничения распространяются в том числе на поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов.

Новые ограничения на бензин будут действовать с 1 сентября по 31 октября включительно.

«С 1-го по 30 сентября 2025 года запрет будет распространяться на всех экспортеров: как производителей нефтепродуктов, так и непроизводителей. С 1 октября ограничения для производителей бензина будут сняты», – сказано в сообщении.

В российском правительстве отметили, что данное решение направлено на «поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке».

