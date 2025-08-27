закрыть
27 августа 2025, среда, 22:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Германия установила рекорд по экспорту оружия

  • 27.08.2025, 21:14
Германия установила рекорд по экспорту оружия

Основной получатель — Украина.

В 2024 году Германия установила рекорд в сфере экспорта вооружений, одобрив поставки на сумму 12,83 млрд евро, сообщает Tagesschau.

Согласно отчету, это самый большой объем военной продукции, который Германия когда-либо экспортировала. Лидером среди стран-получателей стала Украина — на нее пришлось 8,15 млрд евро или 64% всего экспорта.

В прошлом году Украине поставили 306 боевых бронированных машин, 316 ракет и ракетных систем, 78 танков и 11 крупнокалиберных артиллерийских систем. Значительные заказы также поступили из Сингапура.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир Наталья Радина
Кувыркался дед с клюшкой
Кувыркался дед с клюшкой Ирина Халип
Неожиданный шаг
Неожиданный шаг Леонид Невзлин