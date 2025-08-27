Германия установила рекорд по экспорту оружия
- 27.08.2025, 21:14
Основной получатель — Украина.
В 2024 году Германия установила рекорд в сфере экспорта вооружений, одобрив поставки на сумму 12,83 млрд евро, сообщает Tagesschau.
Согласно отчету, это самый большой объем военной продукции, который Германия когда-либо экспортировала. Лидером среди стран-получателей стала Украина — на нее пришлось 8,15 млрд евро или 64% всего экспорта.
В прошлом году Украине поставили 306 боевых бронированных машин, 316 ракет и ракетных систем, 78 танков и 11 крупнокалиберных артиллерийских систем. Значительные заказы также поступили из Сингапура.