Германия установила рекорд по экспорту оружия 27.08.2025, 21:14

Основной получатель — Украина.

В 2024 году Германия установила рекорд в сфере экспорта вооружений, одобрив поставки на сумму 12,83 млрд евро, сообщает Tagesschau.

Согласно отчету, это самый большой объем военной продукции, который Германия когда-либо экспортировала. Лидером среди стран-получателей стала Украина — на нее пришлось 8,15 млрд евро или 64% всего экспорта.

В прошлом году Украине поставили 306 боевых бронированных машин, 316 ракет и ракетных систем, 78 танков и 11 крупнокалиберных артиллерийских систем. Значительные заказы также поступили из Сингапура.

