Мерц, Макрон и Туск прибыли в Молдову в День независимости
- 27.08.2025, 21:38
Видео.
Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Польши Дональд Туск в среду, 27 августа, прибыли в Кишинев на День Независимости Молдовы.
Об этом на своей странице в соцсети X написал Фридрих Мерц и опубликовал совместное фото лидеров ЕС с президентом Молдовы Майей Санду.
Канцлер Германии написал, что Молдова является частью европейской семьи и для него большая честь быть там в День независимости.
«Германия, Франция и Польша поддерживают свободную и европейскую Молдову. Мы поддерживаем вас в защите вашей свободы и суверенитета», — заявил он.
So glad to welcome our dear friends @EmmanuelMacron, @donaldtusk, @_FriedrichMerz — honoured to celebrate Moldova’s Independence Day together. pic.twitter.com/QTvA0WZMJG— Maia Sandu (@sandumaiamd) August 27, 2025