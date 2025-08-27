закрыть
27 августа 2025, среда, 22:17
Мерц, Макрон и Туск прибыли в Молдову в День независимости

  • 27.08.2025, 21:38
Мерц, Макрон и Туск прибыли в Молдову в День независимости

Видео.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Польши Дональд Туск в среду, 27 августа, прибыли в Кишинев на День Независимости Молдовы.

Об этом на своей странице в соцсети X написал Фридрих Мерц и опубликовал совместное фото лидеров ЕС с президентом Молдовы Майей Санду.

Канцлер Германии написал, что Молдова является частью европейской семьи и для него большая честь быть там в День независимости.

«Германия, Франция и Польша поддерживают свободную и европейскую Молдову. Мы поддерживаем вас в защите вашей свободы и суверенитета», — заявил он.

