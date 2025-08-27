Мерц, Макрон и Туск прибыли в Молдову в День независимости 27.08.2025, 21:38

Видео.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Польши Дональд Туск в среду, 27 августа, прибыли в Кишинев на День Независимости Молдовы.

Об этом на своей странице в соцсети X написал Фридрих Мерц и опубликовал совместное фото лидеров ЕС с президентом Молдовы Майей Санду.

Канцлер Германии написал, что Молдова является частью европейской семьи и для него большая честь быть там в День независимости.

«Германия, Франция и Польша поддерживают свободную и европейскую Молдову. Мы поддерживаем вас в защите вашей свободы и суверенитета», — заявил он.

So glad to welcome our dear friends @EmmanuelMacron, @donaldtusk, @_FriedrichMerz — honoured to celebrate Moldova’s Independence Day together. pic.twitter.com/QTvA0WZMJG — Maia Sandu (@sandumaiamd) August 27, 2025

