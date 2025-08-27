закрыть
27 августа 2025, среда, 22:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ЕС намерен впервые ввести вторичные санкции против партнеров России

  • 27.08.2025, 21:49
ЕС намерен впервые ввести вторичные санкции против партнеров России

Ограничения заденут страны, которе помогают РФ обходить санкции.

Страны Евросоюза рассматривают возможность введения санкций против третьих стран, которые помогают России обходить действующие ограничения. Главы МИД стран ЕС встретятся в конце этой недели в Копенгагене для обсуждения деталей нового пакета антироссийских санкций, пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Главы МИД стран ЕС собираются обсудить применение «инструмента борьбы с принуждением» (Anti-Coercion Instrument), который поможет противостоять обходу санкций. Благодаря ему, ЕС сможет запретить экспорт определенных товаров третьим странам, которые, как считается, помогают России обходить ограничения. Как отмечают источники Bloomberg, в рамках 19-го пакета антироссийских санкций страны ЕС также рассматривают ограничения против нефтегазового и финансового сектора России.

19 августа стало известно, что Евросоюз планирует закончить работу над 19-м пакетом санкций против России к сентябрю. Ограничения прошлого, 18-го пакета затронули 18 физлиц и 41 юрлицо. В него также вошли запрет на продажу нефтепродуктов из российского сырья, прямые санкции против индийского НПЗ «Вадинар», ограничения для 22 российских банков и РФПИ, полный запрет на любые трансакции с «Северным потоком» и «Северным потоком-2».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир Наталья Радина
Кувыркался дед с клюшкой
Кувыркался дед с клюшкой Ирина Халип
Неожиданный шаг
Неожиданный шаг Леонид Невзлин