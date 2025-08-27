закрыть
27 августа 2025
Ежегодная помидорная битва собрала тысячи людей в Испании

  • 27.08.2025, 22:01
«Битву» показывали по телевидению.

В испанском городе Буньоле прошел праздник «Томатина». 22 тыс. участников фестиваля на протяжении часа забрасывали друг друга 120 т помидоров. «Битву» показывали по местному телевидению. На фестиваль приехали туристы со всего мира.

Фестиваль с метанием помидоров начался около 12:00, когда шесть грузовиков с томатами прорвались сквозь толпу. Волонтеры и местные организации начали бросать помидоры из машин в зрителей. После окончания боев улицы и дома очищают с помощью водопроводных шлангов и пожарных машин.

