Ежегодная помидорная битва собрала тысячи людей в Испании 27.08.2025, 22:01

«Битву» показывали по телевидению.

В испанском городе Буньоле прошел праздник «Томатина». 22 тыс. участников фестиваля на протяжении часа забрасывали друг друга 120 т помидоров. «Битву» показывали по местному телевидению. На фестиваль приехали туристы со всего мира.

Фестиваль с метанием помидоров начался около 12:00, когда шесть грузовиков с томатами прорвались сквозь толпу. Волонтеры и местные организации начали бросать помидоры из машин в зрителей. После окончания боев улицы и дома очищают с помощью водопроводных шлангов и пожарных машин.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com