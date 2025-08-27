Предприятие, которое разработало все космические ракеты СССР, находится в критическом состоянии 1 27.08.2025, 22:05

Конец «Энергии»?

Генеральный директор российской Ракетно-космической корпорации «Энергия» Игорь Мальцев в рассылке сотрудникам по случаю 79-летия предприятия заявил, что компания оказалась в критическом состоянии и может быть закрыта, пишет «Газета.ru».

По словам Игоря Мальцева, у этой корпорации — многомиллионные долги, проценты по кредитам «съедают» бюджет, многие процессы неэффективны, а значительная часть коллектива потеряла мотивацию и ответственность. Гендиректор отметил, что в последние годы почти все обещания по ключевым проектам оказались несбыточными, а сроки сорваны.

Он подчеркнул, что «задел, созданный Сергеем Павловичем [Королевым] и развитый нашими генеральными конструкторами — Мишиным, Глушко, Семеновым, — на сегодняшний день проеден», и предупредил: будущее «Энергии» зависит от каждого сотрудника. Руководитель призвал коллектив оставить иллюзии о том, что все хорошо, и открыто признать кризис.

Игорь Мальцев не исключил возможности, что предприятие не сможет нормально функционировать, платить зарплаты и создавать новые разработки. Он заявил о необходимости «решительных действий» и призвал сотрудников честно ответить себе, готовы ли они работать ради результата. Задачу спасения компании он назвал «чудом», подчеркнув: «Мы должны сделать все, что возможно, а все, что невозможно, сделает за нас Бог».

РКК «Энергия» — головное российское предприятие в сфере пилотируемой космонавтики, основанное в 1946 году Сергеем Королевым. Оно разработало первые советские баллистические ракеты, ракеты-носители «Спутник», «Восток», «Восход», «Луна», «Молния» и «Союз», а также космические корабли «Восток» и «Восход» и первые межпланетные автоматические станции, достигшие Луны, Венеры и Марса.

Кризис в российской космической отрасли углубился после начала полномасштабной войны в Украине, когда «Роскосмос» попал под санкции и утратил почти всех иностранных заказчиков. По итогам 2024 года корпорация совершила всего 17 космических пусков — это минимум для России с начала 1960-х, эпохи Юрия Гагарина, когда СССР первым отправил человека в космос.

Согласно данным портала Payloadspace, от США, запустивших на орбиту 145 аппаратов, Россия отстала более чем в 8 раз, а от Китая (68 пусков) — в четыре раза.

Еще четверть века назад Россия занимала ведущие позиции по орбитальным пускам: в 2000 году «Роскосмос» выполнял более 30 стартов в год против 28 в США, 12 — в Европе и 5 — в Китае. Но с тех пор США увеличили количество пусков в 5,2 раза, а Китай — почти в 14 раз. В результате Россия откатилась на третье место среди космических держав и лишь незначительно опережает Новую Зеландию, которая в прошлом году провела 13 пусков.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com