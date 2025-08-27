В Бресте мужчина лишился машины за $150 000 27.08.2025, 22:14

1,538

Во всем виноваты тюльпаны.

В Государственном таможенном комитете рассказали интересную историю о том, как мужчина лишился грузовика, пытаясь провезти через границу небольшую партию луковиц тюльпанов.

Дело было в пункте пропуска «Козловичи». Там 49-летний водитель-белорус, который ехал из Польши, заявил, что товаров, подлежащих декларированию, ограниченных и запрещенных к перемещению, не имеет.

Но таможенники все равно отправили Iveco на так называемый рентген. Там-то и заметили лишний груз. Уже в ходе досмотра оказалось, что в кабине был оборудован тайник, в котором лежали луковицы тюльпанов – всего 550 штук.

Пакеты с растениями таможенники извлекли из конструктивных ниш. Последние находились за обшивками над панелью приборов, сидениями, а еще под декоративными пластиковыми накладками кабины.

Кстати, луковицы тюльпанов – продукция высокого фитосанитарного риска, ограниченная к перемещению. Стоимость этой партии – Br2500.

Машину 2023 года выпуска же оценили в Br440 000. И посадочный материал, и авто в итоге изъяли.

Брестская таможня начала административный процесс. Водителю вменяют перемещение товара с сокрытием от контроля с использованием тайника.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com