В Бресте мужчина лишился машины за $150 000
- 27.08.2025, 22:14
Во всем виноваты тюльпаны.
В Государственном таможенном комитете рассказали интересную историю о том, как мужчина лишился грузовика, пытаясь провезти через границу небольшую партию луковиц тюльпанов.
Дело было в пункте пропуска «Козловичи». Там 49-летний водитель-белорус, который ехал из Польши, заявил, что товаров, подлежащих декларированию, ограниченных и запрещенных к перемещению, не имеет.
Но таможенники все равно отправили Iveco на так называемый рентген. Там-то и заметили лишний груз. Уже в ходе досмотра оказалось, что в кабине был оборудован тайник, в котором лежали луковицы тюльпанов – всего 550 штук.
Пакеты с растениями таможенники извлекли из конструктивных ниш. Последние находились за обшивками над панелью приборов, сидениями, а еще под декоративными пластиковыми накладками кабины.
Кстати, луковицы тюльпанов – продукция высокого фитосанитарного риска, ограниченная к перемещению. Стоимость этой партии – Br2500.
Машину 2023 года выпуска же оценили в Br440 000. И посадочный материал, и авто в итоге изъяли.
Брестская таможня начала административный процесс. Водителю вменяют перемещение товара с сокрытием от контроля с использованием тайника.