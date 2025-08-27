Финалисток «Мисс Беларусь – 2025» отправили подметать улицы 1 27.08.2025, 22:40

2,066

Фотофакт.

Участницы конкурса «Мисс Беларусь – 2025» примерили на себя рабочие профессии. Чем они занимались, рассказали в эфире ОНТ.

Сначала красавицы примерили на себя роль столичного ЖКХ и помогли с благоустройством Минска.

Они убрали зону отдыха на Цнянской – «Гармония и город»: подмели улицы, сгребли скошенную траву, пропололи клумбы, а также постригли кусты.

На этом не закончили. Дальше участницы отправились в соседний дворик, где покрасили детскую площадку, мусорку и скамейки.

Девушки продолжили осваивать рабочие профессии и отправились на одну из Всебелорусских молодежных строек – Национальный исторический музей.

Работы хватило: участницы конкурса красоты расчищали площадки от мусора, мешали клей и помогали загружать песок.

Для некоторых такие задачи были в новинку, но какие-то девушки с детства знакомы с подобными процессами.

«Понимать, что мы пришли не только для красоты поучаствовать в конкурсе, а то, что нашим примером мы можем показать многим, что нужно уже как-то вкладываться в наше будущее», – поделилась впечатлениями одна из участниц Александра Кульчик в эфире СТВ.

Национальный конкурс красоты проходит раз в два года. В 2025-м участие принимают девушки разных профессий и увлечений – студентки, медик, экономист, инженер-технолог.

Кроме того, были изменены требования к участницам. Теперь можно было идти на конкурс, имея небольшие и неяркие татуировки, а также пирсинг, если они не ухудшают внешний вид девушек.

Главные участницы были отобраны 11 августа. Финал запланирован на сентябрь.

Последней победительницей конкурса в 2023 году стала Элеонора Качаловская, за что и получила в награду Geely Coolray.

