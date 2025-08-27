NYT: В Европе и Великобритании видят экономические выгоды от увеличения военных расходов 1 27.08.2025, 22:54

Технологические достижения в сфере обороны имеют свой эффект – инновации, которые нужны человечеству.

Правительства во всей Европе, под давлением российской агрессии против Украины, надеются, что сотни миллиардов долларов дополнительных военных расходов помогут им оправиться от экономического спада. Но все еще непонятно, рассуждает The New York Times, приведет ли увеличение оборонных бюджетов к значительному долгосрочному экономическому росту.

Или это лишь путь к обогащению производителей оружия? «Успех может зависеть от того, на что будут потрачены дополнительные средства и откуда они поступят – от повышения налогов, заимствования или сокращения финансирования образования», – говорится в материале издания. Есть также надежды, что инвестиции в оборонную отрасль могут создать новые рабочие места и обеспечить «огромный рост промышленных мощностей».

Например, в Италии премьер-министр Джорджа Мелони в этом месяце присоединилась к программе Европейского Союза по финансированию наращивания военного потенциала и встретилась с производителями оружия. Она призвала их инвестировать в проекты, которые также принесут пользу гражданскому сектору.

Экономисты в целом подсчитывают, что каждый доллар военных расходов увеличит валовой внутренний продукт на 50 центов. Правда, по подсчетам Европейской комиссии, увеличение расходов на оборону приведет к небольшому росту – на 0,3-0,6 процента – общего объема производства 27 стран Европейского союза до 2028 года.

Отдача от расходов на образование или инфраструктуру, как правило, намного выше и превышает первоначальные инвестиции. По словам экономистов, большие экономические выгоды от военных расходов появятся в будущем только в том случае, если значительные суммы денег будут потрачены на исследования и разработки, которые в конечном итоге найдут применение в гражданском секторе.

«Нет ничего хорошего в том, чтобы покупать танк вместо того, чтобы строить школу», – сказал NYT Кеннет Рогофф, профессор экономики в Гарварде. А с другой стороны ученый говорит о том, что технологические достижения в сфере обороны имеют свои «побочные эффекты». Интернет, GPS, цифровые камеры, микроволновые печи, нейлон - все это инновации, появившиеся в результате исследований в сфере обороны.

Весной Европейская комиссия объявила о выделении 910 миллионов евро на финансирование 62 проектов в рамках программы Европейского оборонного фонда. К участию в программе, кроме стран ЕС и Норвегии, впервые привлечена Украина. Среди почти 300 заявок был отобран проект украинских разработчиков Small UAS, направленный на создание интеллектуальных аэросистем нового поколения. Это первое участие украинских предприятий в данном инструменте оборонного сотрудничества Евросоюза.

