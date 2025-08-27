В Казахстане отменили концерт Макса Коржа 27.08.2025, 23:59

Он должен был пройти в начале сентября.

Концерт белорусского рэпера Макса Коржа, который должен был пройти 6 сентября в Казахстане, отменили. Дирекция спортивных сооружений Алматы заявила, что не получила все необходимые документы для этого, к тому же опасается порчи газона на Центральном стадионе.

«До предполагаемой даты концерта остаются считанные дни, а подготовка Центрального стадиона к проведению мероприятий подобного масштаба требует от 10 до 20 дней. По состоянию на сегодняшний день в адрес Дирекции не были представлены все необходимые документы, которые могли бы служить основанием для заключения договора», — говорится в сообщении.

В организации заявили, что «в связи с этим проведение мероприятия представляется невозможным как с юридической, так и с технической точки зрения».

К тому же там отметили, что «регулярное проведение масштабных концертов с участием десятков тысяч зрителей оказывает значительную нагрузку на газон», а это «негативно сказывается на качестве проведения футбольных матчей».

Все вопросы, связанные с возвратом билетов, рекомендуют адресовать организаторам концерта и в места их приобретения.

Отметим, Дирекция спортивных сооружений Алматы официально не увязала свое решение с недавним скандалом из-за выступления рэпера в Варшаве.

Сам Корж у себя в соцсетях пока не прокомментировал отмену своего концерта в Казахстане. Об этом также не говорится на его официальном сайте.

