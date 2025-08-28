закрыть
28 августа 2025, четверг, 1:49
Футболистки «Динамо-БГУФК» вышли в финал квалификации женской Лиги чемпионов

  • 28.08.2025, 1:31
За выход в основную стадию белоруски поспорят с венгерским «Ференцварошем».

Футболистки минского «Динамо-БГУФК» одержали победу в первом матче нового сезона женской Лиги чемпионов.

Сегодня пятикратные чемпионки Беларуси обыграли в полуфинале квалификационного раунда в албанском Шкодере местный клуб «Влазния» с результатом 2:1.

В решающем поединке за выход в следующий этап подопечные Юрия Малеева 30 августа встретятся с венгерским «Ференцварошем» из Будапешта, который разгромил «Расинг Юнион» из Люксембурга - 3:0.

Серебряный призер белорусского чемпионата «Минск» 30 августа сыграет в Вене с местной «Аустрией».

Встречи третьего отборочного этапа пройдут 11 и 18 сентября, их победители попадут в общий этап женской Лиги чемпионов. Без квалификации там выступят действующий триумфатор лондонский «Арсенал», а также еще один представитель британской столицы «Челси», французские «Лион» и «Пари Сен-Жермен», немецкие «Бавария» (Мюнхен) и «Вольфсбург», итальянский «Ювентус» (Турин), испанская «Барселона», португальская «Бенфика» (Лиссабон). Белорусские команды еще ни разу не попадали в основную стадию женской Лиги чемпионов.

