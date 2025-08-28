Искусственный интеллект Google успешно предсказал ураган Эрин 28.08.2025, 3:14

Первый серьезный тест пройден.

Google DeepMind продемонстрировал эффективность своего экспериментального погодного искусственного интеллекта, предсказав развитие урагана Эрин в Атлантическом океане в начале августа 2025 года.

Ураган Эрин достиг пятой категории и нанес ущерб Бермудским островам, частям Карибского бассейна и восточному побережью США. Именно он стал первым серьезным тестом для модели Google DeepMind.

По словам Джеймса Франклина, бывшего руководителя отдела специалистов по ураганам Национального центра ураганов США, модель Google показала лучшие результаты, чем официальная модель центра, и превзошла несколько других физических моделей в первые 72 часа прогнозирования. Впоследствии точность немного снизилась, но в течение пятидневного прогноза она оставалась лучше среднего консенсуса моделей.

Специалисты отмечают, что особенно важны прогнозы на третий-пятый день, поскольку они используются для решений об эвакуации и подготовке к шторму. Несмотря на ограниченное количество примеров, результаты Google показывают потенциал искусственного интеллекта в погодном моделировании.

Большинство современных моделей прогноза ураганов базируются на физических законах атмосферы, учитывая влажность, давление и температуру. Модель Google вместо этого учится на огромном количестве данных, включая реконструкции погодных условий за прошлые годы и специальную базу данных почти 5 000 циклонов за последние 45 лет.

По данным Google, тестирование модели на ураганах 2023−2024 годов показало, что ее пятидневный прогноз был точнее большинства других моделей, предсказав путь шторма на около 140 км ближе к реальной точке, чем модель Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды. Ураган Эрин стал первым случаем, когда технология работала в реальном времени, демонстрируя возможности AI, хотя пока она не заменит традиционные методы прогнозирования.

