В Витебской области под политическое преследование попали как минимум шесть участников войны в Афганистане 28.08.2025, 4:49

Некоторых судили за оскорбление Лукашенко.

Кого-то осудили по административным статьям за «распространение экстремизма в интернете», а других по уголовным — за оскорбление Александра Лукашенко, «содействие экстремистской деятельности» и участие в протестах 2020 года, пишет «Віцебская вясна».

По административной статье 19.11 КоАП были осуждены Юрий Каравацкий из Постав, Чеслав Шавардак из Докшицкого района, витеблянин Геннадий Аникеев.

57-летнего жителя Лиозненского района Владимира Лисицу в начале 2024 года осудили за оскорбление Лукашенко и представителей власти. Он работал сторожем и был задержан за то, что оставил в «Одноклассниках» комментарии, квалифицированные как оскорбление представителей власти (ст. 369 Уголовного кодекса). Его страница в этой социальной сети признана «экстремистской». По судебному приговору Лисица должен отбыть три года в исправительной колонии в условиях общего режима, а также выплатить 7 400 рублей штрафа и компенсацию морального вреда двум истцам — генеральному прокурору Андрею Шведу и «депутату» Новополоцкого городского «совета депутатов» Игорю Медведскому — по 3 000 рублей каждому.

58-летний Степан Рогатень из деревни Запрудье Глубокского района был задержан во время прошлогодней милицейской облавы в райцентре. Тогда — через три года после событий 2020 года — десятки глубокчан были задержаны за участие в протестном марше. Бывший «афганец» осужден на несколько лет «домашней химии» и объявлен «экстремистом».

В «экстремистский» перечень на сайте МВД недавно включен и 56-летний витеблянин Андрей Матусенко, ранее награжденный медалью «За боевые заслуги». Сейчас он отбывает срок заключения: по решению Витебского областного суда он признан виновным в содействии экстремистской деятельности (части 1 и 2 ст. 361-4 УКРБ).

Возможно, в суды попали и другие бывшие «афганцы», но расписания судебных процессов и суть разбирательств теперь засекречены.

