закрыть
28 августа 2025, четверг, 4:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В католической школе в США произошла стрельба

  • 28.08.2025, 5:13
В католической школе в США произошла стрельба

Погибли двое детей, есть раненые.

По меньшей мере два человека погибли и почти два десятка получили ранения в результате стрельбы в католической школе Благовещения в американском штате Миннесота. Об этом сообщил телеканал ABC News.

Стрельба произошла утром 27 августа по местному времени в городе Миннеаполис. Мужчина открыл огонь из окна церкви на территории учебного заведения.

Сначала городские чиновники заявили журналистам, что стрелок «задержан» и «активной угрозы для общества нет». Впоследствии стало известно, что он умер от огнестрельного ранения.

Начальник полиции Миннесоты Брайан О'Хара рассказал, что вооруженный мужчина скончался на месте происшествия от огнестрельного ранения, нанесенного самому себе.

По данным полиции, погибли двое детей (восьми и десяти лет). Кроме этого, 17 человек, в том числе 14 детей, получили ранения. Двое детей находятся в критическом состоянии.

На стрельбу отреагировал президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Меня полностью проинформировали о трагической стрельбе в Миннеаполисе, штат Миннесота. ФБР быстро отреагировало и находится на месте происшествия. Белый дом продолжит следить за этой ужасной ситуацией. Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне в молитве о всех причастных», – написал он.

Министерство внутренней безопасности США следит за стрельбой, заявила глава ведомства Кристи Ноэм.

«Я молюсь за жертв этого ужасного нападения и их семьи», – сказала она.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир Наталья Радина
Кувыркался дед с клюшкой
Кувыркался дед с клюшкой Ирина Халип
Неожиданный шаг
Неожиданный шаг Леонид Невзлин