В католической школе в США произошла стрельба 28.08.2025, 5:13

Погибли двое детей, есть раненые.

По меньшей мере два человека погибли и почти два десятка получили ранения в результате стрельбы в католической школе Благовещения в американском штате Миннесота. Об этом сообщил телеканал ABC News.

Стрельба произошла утром 27 августа по местному времени в городе Миннеаполис. Мужчина открыл огонь из окна церкви на территории учебного заведения.

Сначала городские чиновники заявили журналистам, что стрелок «задержан» и «активной угрозы для общества нет». Впоследствии стало известно, что он умер от огнестрельного ранения.

Начальник полиции Миннесоты Брайан О'Хара рассказал, что вооруженный мужчина скончался на месте происшествия от огнестрельного ранения, нанесенного самому себе.

По данным полиции, погибли двое детей (восьми и десяти лет). Кроме этого, 17 человек, в том числе 14 детей, получили ранения. Двое детей находятся в критическом состоянии.

На стрельбу отреагировал президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Меня полностью проинформировали о трагической стрельбе в Миннеаполисе, штат Миннесота. ФБР быстро отреагировало и находится на месте происшествия. Белый дом продолжит следить за этой ужасной ситуацией. Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне в молитве о всех причастных», – написал он.

Министерство внутренней безопасности США следит за стрельбой, заявила глава ведомства Кристи Ноэм.

«Я молюсь за жертв этого ужасного нападения и их семьи», – сказала она.

