Кортеж президента Аргентины Хавьера Милея забросали камнями 28.08.2025, 0:36

Хавьер Милей

Хавьер Милей был экстренно эвакуирован.

Президент Аргентины Хавьер Милей был экстренно эвакуирован во время предвыборного мероприятия в городе Ломас-де-Самора. Протестующие забросали камнями кортеж главы государства. По словам его пресс-секретаря Мануэля Адорни, никто не пострадал.

В момент начала беспорядков господин Милей находился в автомобиле, передает телеканал TN. Президента сопровождали его сестра Карина Милей, кандидат в депутаты Хосе Луис Эсперт и несколько представителей правительства. Хосе Луис Эсперт покинул место происшествия на мотоцикле.

Телеканал отмечает, что инцидент произошел после того, как бывший глава национального агентства по помощи инвалидам Диего Спагнуоло обнародовал данные о взятках в правительстве. Мероприятие было организовано в преддверии выборов в Буэнос-Айресе, которые состоятся 7 сентября.

