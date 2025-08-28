Rheinmetall построит пороховой завод рядом с Украиной
- 28.08.2025, 8:04
Названа дата старта.
Немецкий концерн Rheinmetall построит пороховой завод в Румынии. Об этом сообщили в Министерстве экономики страны.
Известно, что предприятие, где будут производить порох для боеприпасов, появится в городе Виктория.
Строительство этого завода должно стартовать в 2026 году и продлится три года.
Всего на строительство предприятия планируют выделить 535 миллионов евро. Оно должно обеспечить 700 новых рабочих мест.
Рамочное соглашение о строительстве завода было подписано в Берлине румынским министром Раду Мируцой. На церемонии также присутствовали директор концерна Армин Паппергер и высокопоставленные чиновники. В частности, речь идет о генеральном секретаре НАТО Марке Рютте и министре обороны Германии Борисе Писториусе.