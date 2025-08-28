закрыть
28 августа 2025, четверг, 9:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Rheinmetall построит пороховой завод рядом с Украиной

  • 28.08.2025, 8:04
  • 1,688
Rheinmetall построит пороховой завод рядом с Украиной

Названа дата старта.

Немецкий концерн Rheinmetall построит пороховой завод в Румынии. Об этом сообщили в Министерстве экономики страны.

Известно, что предприятие, где будут производить порох для боеприпасов, появится в городе Виктория.

Строительство этого завода должно стартовать в 2026 году и продлится три года.

Всего на строительство предприятия планируют выделить 535 миллионов евро. Оно должно обеспечить 700 новых рабочих мест.

Рамочное соглашение о строительстве завода было подписано в Берлине румынским министром Раду Мируцой. На церемонии также присутствовали директор концерна Армин Паппергер и высокопоставленные чиновники. В частности, речь идет о генеральном секретаре НАТО Марке Рютте и министре обороны Германии Борисе Писториусе.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир Наталья Радина
Кувыркался дед с клюшкой
Кувыркался дед с клюшкой Ирина Халип
Неожиданный шаг
Неожиданный шаг Леонид Невзлин