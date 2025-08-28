закрыть
28 августа 2025, четверг, 9:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Массированная атака РФ на Киев: разрушены дома в четырех районах

5
  • 28.08.2025, 8:13
  • 4,368
Массированная атака РФ на Киев: разрушены дома в четырех районах

Больше всего — на Левом берегу.

Киев в ночь на четверг, 28 августа, подвергся одному из самых масштабных обстрелов Российской Федерацией. Больше всего разрушений зафиксировано на Левом берегу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко.

Дарницкий район: повреждения на по меньшей мере 6 локациях. В том числе значительные повреждения в жилых 5-ти, 16-ти этажных домах. Там зафиксированы значительные разрушения и продолжается спасательная операция.

Также пострадал частный жилой дом. Кроме этого, пострадал детский сад.

Днепровский район: пострадала жилая 25-ти этажка, повреждены частные автомобили во дворах. Зафиксирован пожар в офисном здании.

«Продолжает поступать информация о новых локациях с повреждениями в районе», - Кличко.

Соломенский район: пострадал частный жилой дом.

Шевченковский район: повреждения на как минимум трех локациях. В том числе пострадало офисное здание.

По состоянию на 05:05 известно о четырех погибших, среди которых один ребенок. Также известно о девяти пострадавших.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир Наталья Радина
Кувыркался дед с клюшкой
Кувыркался дед с клюшкой Ирина Халип
Неожиданный шаг
Неожиданный шаг Леонид Невзлин