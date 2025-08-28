Массированная атака РФ на Киев: разрушены дома в четырех районах

Массированная атака РФ на Киев: разрушены дома в четырех районах5
28.08.2025, 8:13
Больше всего — на Левом берегу.
Киев в ночь на четверг, 28 августа, подвергся одному из самых масштабных обстрелов Российской Федерацией. Больше всего разрушений зафиксировано на Левом берегу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко.
Дарницкий район: повреждения на по меньшей мере 6 локациях. В том числе значительные повреждения в жилых 5-ти, 16-ти этажных домах. Там зафиксированы значительные разрушения и продолжается спасательная операция.
Также пострадал частный жилой дом. Кроме этого, пострадал детский сад.
Днепровский район: пострадала жилая 25-ти этажка, повреждены частные автомобили во дворах. Зафиксирован пожар в офисном здании.
«Продолжает поступать информация о новых локациях с повреждениями в районе», - Кличко.
Соломенский район: пострадал частный жилой дом.
Шевченковский район: повреждения на как минимум трех локациях. В том числе пострадало офисное здание.
По состоянию на 05:05 известно о четырех погибших, среди которых один ребенок. Также известно о девяти пострадавших.