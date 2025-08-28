«Дом за одну базовую — это обман» 28.08.2025, 8:32

иллюстративное фото

Белоруска рассказала, сколько надо потратить на недвижимость, которую продают за 42 рубля.

Белоруска купила дом «почти за базовую» и рассказала в TikTok, сколько примерно средств в него надо дополнительно вложить на первом этапе.

Белоруска приобрела дом в сельской местности в 120 километрах от Минска — «за Борисовом». По ее словам, дом за базовую ставку (это 42 рубля, или около 14 долларов по курсу Нацбанка на 27 августа. — Прим. ред.) — «обман». На самом деле на обязательные расходы сразу уйдет куда более весовая сумма.

«Сразу, когда вы покупаете, вам нужно будет, скорее всего, потратить деньги на обмер участка. Это около 500 рублей. Дальше вам нужно будет потратить деньги, чтобы провести все коммуникации. Это, наверное, одно из самых дорогих, потому что чаще всего продают дома без воды — хорошо, если электричество подключено. А так вода, канализация — все это нужно проводить. Это уже около 10 тыс. минимум встанет. Соответственно, дом прямо бесплатно вы не возьмете», — рассказала автор ролика.

«Далее — ремонт, восстановление. Если вы берете дом прямо за базовую, то чаще всего это дома, которые какое-то время стояли, либо там уже разрушено что-то», — говорит автор видео.

Женщина призналась, что она на самом деле купила жилье не совсем за базовую, а «немножко другим путем пошла». В другом видео она уточнила, что выкупила его у хозяев, которые хотели его снести. По ее словам, она взяла на себя все расходы по переоформлению дома, что вышло примерно в 200 рублей. Еще 380 рублей заплатила за подключение электричества. За обмер участка — 400 рублей.

В комментариях пользователи высказали свое мнение: «Ну, можно купить готовый за 30−40 тысяч. В чем обман?» — спросил один. «Это уже не за базовую», — ответили ему.

«А вы хотите за базовую со всеми коммуникациями и с евроремонтом? Да, и, наверное, оформление всех документов на право собственности должно входить в базовую сумму».

«Ну так по факту дом-то сам за базовую, но с остальным уже есть нюансы».

«Это вам можно сделать, даже если предстоят такие расходы. Это ничто по сравнению, когда я покупала дом за 7 000 долларов, а не белорусских. А вложить надо может 20 тысяч еще сверх, так как дом старый».

