У Лукашенко появился серьезный враг в Москве 2 28.08.2025, 8:46

7,432

Кто «доносит» на него Путину?

В недавнем интервью правитель Беларуси мимоходом затронул болезненную для него тему, пишет «Салідарнасць». Кто те недруги, которые «доносят» Путину на Лукашенко?

«У Путина, может быть, закрадывается какое-то сомнение»

Комментируя журналисту Саймону Шустеру активизацию диалога между Беларусью и США, Лукашенко заявил о критике из России:

– Якобы мы вернулись к какой-то политике многовекторности. Вот даже нас за это критикуют, сами проводят многовекторную политику, а нам нельзя. Но это одна группа людей, хотя во главе этой группы солидный институт.

– Министерство иностранных дел? – уточнил Шустер.

– Нет, не министерство, институт. Один институт, и они готовят эту кашу и направляют в администрацию, в МИД, может, и еще куда-то. Все это читается, я с Владимиром Владимировичем переговорю на эту тему, это одна группа людей…

– Но у него, у вас есть ощущение, что вызывает какую-то озабоченность, что, может быть, он вам советует, например: да не надо с этими американцами так активно общаться.

– Нет, такого не было, но, зная характер Владимира Владимировича, я знаю, что он человек абсолютно трезвый в оценке ситуации. У него, может быть, закрадывается какое-то сомнение. Но он мне никогда об этом не говорил. Никогда. Но я допускаю, что может быть, может быть.

Лукашенко добавил: «Неприятно, конечно, если откровенно говорить, если там кто-то в России так думает, пишет».

В связи с этой жалобой правителя Беларуси вспоминается ситуация конца апреля этого года, когда при общении в Волгограде Лукашенко неожиданно стал оправдываться насчет георгиевских ленточек, использование которых власти Беларуси не поощряют.

Спустя несколько дней правитель дал понять, что на него кто-то «настучал» Путину:

– Что меня удивило, он (Путин – ред.) говорит: «Слушай, расскажи мне, в чем дело». Я говорю: «Я думал, это от тебя все идет». — Нет, я в первый раз слышу.

Очевидно, что некая сила, «солидный институт», действительно противостоит Лукашенко и отправляет свои доклады руководству России. Кто это может быть? «Салідарнасць» называет подозреваемого №1.

Противники Лукашенко в Москве

В сети можно найти, что «Отдел Беларуси Института стран СНГ» много лет критиковал Лукашенко, в том числе, за отказ от символики «русского мира». Вот характерный заголовок: «Власти Республики Беларусь против Георгиевской ленты и Бессмертного полка».

Теперь разберемся, что из себя представляет Институт стран СНГ. Он был создан в 1996 году, полный список учредителей не называется, но среди них были Российская академия наук и МГИМО МИД РФ. В число основных пользователей докладов Института входят Госдума, Совет Федерации, МИД, Совет безопасности и Администрация президента РФ.

Руководство и сотрудники Института – откровенные имперцы и сторонники «Русского мира». Директор учреждения Константин Затулин известен своей довольно резкой критикой Лукашенко и попытками давления на него.

В 2019-м Затулин заявил о том, что в поведении властей Беларуси заметны антироссийские настроения: «(Лукашенко) публично выступает против концепции Русского мира, отвергает «Бессмертный полк» под предлогом ревности об авторстве».

В октябре 2022 года Затулин заявил, что судьба Лукашенко и Беларуси связана с ходом «СВО» на Украине:

– Потому что мы с Беларусью оказались в одной лодке. Причем он (Лукашенко) оказался в ней еще раньше, чем мы, с учетом того, что произошло в 2020 году на выборах. И исходя из этого, мне кажется, можно предполагать, усиление взаимодействия.

Любопытно, что в 2012-м Лукашенко принимал в Минске Затулина, но позже такой чести его уже не удостаивал.

Еще более развязны в своих высказывания и оценках деятельности правителя Беларуси подчиненные директора Института стран СНГ.

Замглавы Института Владимир Жарихин, комментируя отношения Беларуси и России, сравнивал Лукашенко с женой, которая целиком зависит от мужа, но при этом делает все, что ей придет в голову.

Как упоминалось выше, в Институте стран СНГ есть отдельный «Отдел Беларуси». Руководит им Александр Фадеев, бывший сотрудник редакции информационных программ ВГТРК.

Он также критикует Лукашенко. Фадеев отмечал, что Беларусь «фактически заморозила создание Союзного государства в 2002 году». И говорил: «Что касается политических противоречий Москвы и Минска, то они касаются международного аспекта, где Беларусь не выполняет свои союзнические обязательства — это проблема, и это вызывает негативную реакцию. И какой-то другой реакции в Кремле тут и не может быть».

В подчинении Фадеева — и вовсе одиозный Юрий Баранчик, старший научный сотрудник отдела и шеф-редактор пропагандистского агентства «Регнум».

Он также критикует Лукашенко за медленную интеграцию с Россией. Более того, уроженец Беларуси, переехавший на работу в Москву, заявлял, что в случае проведения референдума граждане нашей страны якобы с ликованием поддержат вступление в состав РФ. По сути, вся его аргументация заключалась в том, что беларусы якобы соблазнятся более высокими «российскими зарплатами».

В 2017 году во время «дела Регнума» Баранчика задерживали в Москве по запросу Минска, но отпустили спустя трое суток. Его трем коллегам в Беларуси повезло меньше: они провели за решеткой около года.

В Минске есть еще «представитель Института стран СНГ в Беларуси» Николай Сергеев, бывший сотрудник Белтелерадиокомпании. Он по понятным причинам Лукашенко за медленную интеграцию с РФ не критикует, но популяризирует идеи «русского мира». В прошлом году Сергеев предложил создать учебник «по истории единого Отечества».

Ошибка Лукашенко

Критикуют власти Беларуси за недостаточный уровень пророссийскости и лояльности и другие сотрудники Института стран СНГ. Например, недавно завотделом Украины Иван Скориков обвинил «депутата» и историка Игоря Марзалюка в распространении фейков и демонстративном отказе от георгиевской ленточки.

В целом, можно констатировать, что несмотря на название и список учредителей, Институт стран СНГ – явно лженаучное учреждение. Это откровенно пропагандистский ресурс в руках руководства РФ.

Заявления представителей Института и их доклады – яркое свидетельство одной из главных политических ошибок Лукашенко. Всю жизнь он старался быть ближе к России, надеясь на благодарность и награду. Но реакция в Москве совсем другая: там в добровольном отказе от полной независимости видят слабость и хотят добиться еще большей покорности.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com