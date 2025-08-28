Масштабная атака РФ на Киев: количество погибших резко возросло

Масштабная атака РФ на Киев: количество погибших резко возросло3
- 28.08.2025, 8:56
- 3,038
Под завалами могут оставаться люди.
Количество погибших в результате ночной атаки россиян на Киев увеличилось до восьми человек, а пострадавших - до 45. В городе продолжается разбор завалов жилого дома, под которыми могут оставаться люди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram и Киевскую городскую военную администрацию.
«Сейчас в Киеве продолжается разбор завалов обычного жилого дома после российского удара. Очередной массированный удар против наших городов и общин. Опять убийства. Известно уже по меньшей мере, к сожалению, о восьми погибших. Среди них один ребенок. Мои соболезнования всем родным и близким», - отметил Зеленский.
По данным КГГА, по состоянию на 08:30 количество пострадавших в результате российской атаки на столицу возросло до 45 человек. Информация обновляется.
Атака на Киев 28 августа
В ночь на четверг, 28 августа, российские оккупанты совершили очередной массированный удар на Киев. Захватчики атаковали столицу «Шахедами», крылатыми и баллистическими ракетами, в частности «Кинжалами».
В городе раздавались мощные взрывы. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о почти четырех десятках пострадавших, последствия атаки фиксируют в 20 локациях, повреждено до 100 объектов.
В Дарницком районе города российская ракета попала в пятиэтажный дом. Сначала сообщалось о трех погибших.
Также в Дарницком районе повреждены еще две многоэтажки, частный дом, детсад.
Кроме того, под атаку врага попал парк поездов «Интерсити».