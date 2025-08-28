Овсянка или яйца: какой завтрак лучше
28.08.2025
Эксперты сравнили два варианта.
Овсянка и яйца - два самых популярных завтрака, обладающих различными полезными свойствами. Яйца содержат меньше калорий и углеводов, чем овсянка, и богаты белком, а овсянка - клетчаткой и некоторыми минералами.
Издание Very Well Health выяснило, какой завтрак самый полезный.
Что лучше – яйца или овсянка
Белок. Яйца являются полноценным белком, поскольку содержат оптимальный баланс девяти незаменимых аминокислот. Два яйца, сваренных вкрутую, содержат до 7 г белка, что больше, чем в порции готовой овсянки.
Углеводы. Два яйца, сваренных вкрутую, содержат только 1,2 г углеводов, в то время как чашка приготовленной овсянки содержит 28,1 г.
Жиры. Два яйца, сваренных вкрутую, содержат примерно на 7% меньше калорий, чем 1 чашка приготовленной овсянки, но в два раза больше жиров. Однако большая часть этих жиров — это полиненасыщенные и мононенасыщенные жиры, которые считаются полезными для здоровья.
Клетчатка. Яйца не содержат клетчатки. Овсянка - отличный источник клетчатки.
Польза яиц
Могут повышать уровень холестерина липопротеидов высокой плотности (ЛПВП): известный как «хороший» холестерин, ЛПВП связан с более низким риском сердечных заболеваний, инсульта, диабета 2 типа и других проблем со здоровьем. Одно исследование показало, что употребление двух яиц в день может привести к повышению уровня ЛПВП.
Способствует развитию клеточных мембран и другим функциям: холин — важный питательный элемент, который может способствовать развитию клеточных мембран и другим жизненно важным функциям, как производство молекулярных сигналов в мозге.
Защищает здоровье глаз: яйца богаты лютеином и зеаксантином, двумя антиоксидантами, которые могут помочь противодействовать возрастному повреждению светочувствительной сетчатки в задней части глаза. Они также богаты витамином А, который может дополнительно защитить зрение.
Снижает уровень жиров в крови: яйца от кур, выращенных на пастбищах или кормленных кормами, обогащенными омега-3 жирными кислотами, будут содержать больше омега-3 жирных кислот, которые необходимы для снижения уровня триглицеридов, которые являются факторами риска сердечных заболеваний.
Увеличивает потребление белка. Получение достаточного количества белка может помочь в похудении, увеличении мышечной массы, снижении кровяного давления и укреплении костей.
Польза овсянки
Клетчатка и бета-глюканы: овес — это цельное зерно, богатое клетчаткой, в основном бета-глюканами, которые могут помочь снизить уровень холестерина и контролировать уровень сахара в крови. Бета-глюканы также контролируют вес, поскольку помогают почувствовать сытость, уменьшают чувство голода и снижают вес тела.
Здоровье кишечника: употребление овса может способствовать здоровью кишечника, стимулируя рост полезных бактерий.
Растительные соединения и минералы: овес содержит полезные растительные соединения и минералы, необходимые для иммунной системы и общего здоровья.
Где больше белка
Яйца являются богатым источником белка с минимальным содержанием углеводов. Напротив, овсянка — это продукт с высоким содержанием углеводов, который также содержит некоторое количество белка.
Два больших яйца содержат около 12,6 г белка и 1,12 г углеводов, в то время как 1 чашка овсянки, приготовленной на воде, дает примерно половину этого количества белка и около 28 г углеводов.
Яйца содержат полноценный белок с отличным балансом незаменимых аминокислот, необходимых для удовлетворения потребностей организма. Овес содержит больше девяти незаменимых аминокислот, чем другие зерновые, но все же имеет меньшее, чем оптимальное, количество одной из них — метионина.
Что лучше для похудения
Яйца — лучший вариант для похудения, потому что они содержат меньше калорий, чем овсянка. Кроме того, их гликемический индекс составляет 5,9, в то время как у овсянки — 59. Это означает, что яйца дольше перевариваются и не вызывают скачков уровня сахара в крови. Они также помогают дольше сохранять чувство сытости.
Исследования показали, что после завтрака с яйцами люди дольше чувствуют сытость, чем после завтрака с овсянкой.