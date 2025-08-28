Воздушная дуэль над Аляской обостряется: США перехватили российский самолет

Воздушная дуэль над Аляской обостряется: США перехватили российский самолет1
- 28.08.2025, 9:18
- 1,428
Это уже четвертый случай за последнюю неделю.
США в четвертый раз за неделю подняли истребители F-16 для перехвата российского разведывательного самолета Ил-20 возле Аляски, который оставался в международном воздушном пространстве.
Об этом сообщает Североамериканское командование воздушно-космической обороны(NORAD).
Это уже четвертый случай за последнюю неделю, когда американская авиация реагирует на активность российского самолета в зоне идентификации противовоздушной обороны Аляски.
Перехват и меры безопасности
Для точной идентификации российского борта NORAD отправило самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3, два истребителя F-16 и один самолет-заправщик KC-135. В командовании подчеркнули, что российский самолет оставался в международном воздушном пространстве и не нарушал суверенитет США или Канады.
«Деятельность России в зоне идентификации противовоздушной обороны Аляски происходит регулярно и не рассматривается как угроза», - отметили в NORAD.
Что такое зона идентификации противовоздушной обороны
Зона идентификации начинается за пределами суверенного воздушного пространства и является участком международного неба, где все самолеты подлежат идентификации в интересах национальной безопасности. NORAD использует многоуровневую сеть спутников, наземных и бортовых радаров и истребителей для отслеживания воздушных судов и готов применить различные варианты реагирования для защиты Северной Америки.
Перехват российских самолетов вблизи Аляски
Аналогичные перехваты произошли 20 августа, когда американские истребители F-16 и самолет-заправщик KC-135 идентифицировали российский Ил-20, а также 21 и 24 августа. Таким образом, активность российских разведывательных самолетов в международном воздушном пространстве вблизи Аляски стала регулярным явлением последней недели.
NORAD отмечает, что система постоянно готова к реагированию и обеспечивает безопасность воздушного пространства Северной Америки, отслеживая все потенциальные угрозы.