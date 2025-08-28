От белорусских учеников потребовали новые справки, чтобы пользоваться мобильными в школе

От белорусских учеников потребовали новые справки, чтобы пользоваться мобильными в школе5
- 28.08.2025, 9:32
- 2,166
Минздрав разъяснил, кому их выдадут.
В Министерстве здравоохранения 27 августа разъяснили, кому из школьников придется взять у врача справку, чтобы иметь законное право не сдавать свой мобильный на время учебного процесса. Оказалось, что общей формулировки в рекомендациях «разрешено использование мобильной связи по медицинским показаниям» будет недостаточно, пишет Telegraf.news.
В Минздраве пояснили, что требование предоставить справку, чтобы использовать мобильный во время уроков, предусмотрено постановлением Министерства образования №136 от 1 августа 2025 года, которое вступает в силу с 1 сентября. В этом документе прописано, на какие категории школьников не будут распространяться ограничения по использованию мобильных устройств в здании школы.
Речь о детях и подростках, которым мобильные могут потребоваться по состоянию здоровья. Например, для динамического мониторинга уровня сахара в крови при сахарном диабете (речь о детях на помповой инсулинотерапии) или для контроля сердечного ритма у детей с соответствующими заболеваниями. Каждый конкретный случай, по требованию Минздрава, сотрудники поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), которые выдают справки о состоянии здоровья школьникам, обязаны будут четко и подробно прописывать, без общих формулировок.
В ведомстве привели конкретные формулировки для детей с разными заболеваниями:
У детей с диабетом в справке должна быть указана следующая рекомендация: «контроль гликемии проводится системой непрерывного мониторинга глюкозы с использованием мобильного приложения или контроль ритма сердца фиксируется с помощью мобильного приложения».
У детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата должно быть четко прописано ограничение по подъему тяжестей: подъем тяжестей до 3 кг (до 5 кг). Это позволяет школьнику не носить с собой обычные учебники, а заменить их электронными, что также предполагает освобождение от запрета на мобильные гаджеты. При этом в Минздраве подчеркнули, что в этом случае «медицинский специалист имеет право не упоминать в справке наименование мобильного устройства для использования электронных учебников».
Для детей с заболеваниями, связанными с нарушением коммуникации (такими как расстройство аутистического спектра) в справке могут прописать рекомендацию на использование приложения по альтернативной дополнительной коммуникации на мобильном устройстве.
Для детей я с нарушением слуха или зрения мобильные могут разрешить использовать в качестве синхронизатора речи.
«Другие медицинские показания для использования обучающимися устройств мобильной связи (интернет-связи) в здании учреждения общего среднего образования не установлены», — заявили в Минздраве, ограничив список исключений из общих правил этими четырьмя категориями.
В ведомстве особо подчеркнули, что врачи не имеют право в справках прописывать общие показания для использования мобильных для связи с родителями или законным представителем при возникновении угрозы жизни или их здоровью.
В дополнение Минздрав поручил организовать работу поликлиник, амбулаторий и ФАПов, чтобы обеспечить оперативную выдачу новых медицинских справок тем, кому они нужны, с новыми рекомендациями от врача-специалиста.