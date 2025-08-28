Украинских мужчин в возрасте 18-22 лет начали выпускать за границу
- 28.08.2025, 9:39
Некоторые из них уже уехали.
Постановление Кабмина о разрешении военнообязанным мужчинам в возрасте 18-22 лет вступило в силу. Некоторые уже успели уехать.
Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко.
«Пограничники уже имеют первых желающих выехать за границу среди мужчин 18-22 лет. Кто-то из них уже успел оформиться», - добавил Демченко.
Представитель ГПСУ отметил, что соответствующие изменения уже вступили в силу.
Однако, по его словам, женщин-депутаток еще не выпускают, ведь отмену запрета еще не опубликовали в «Урядовом курьере».
Выезд молодых людей и депутаток местных советов за границу
Напомним, Кабинет министров Украины 27 августа обнародовал постановление, которое позволяет мужчинам в возрасте от 18 до 22 (включительно) лет пересекать границу во время военного положения.
Такие мужчины обязаны иметь при себе не только загранпаспорт, но и военно-учетный документ (в бумажном или электронном виде). Документы необходимо предъявлять в пунктах пропуска по требованию работника ГПСУ.
С началом полномасштабной войны в Украине ввели ограничения на выезд мужчин от 18 до 60 лет. Это решение приняли для обеспечения мобилизации и выполнения гражданами конституционного долга по защите страны.
Мужчины в возрасте от 18 до 25 лет фактически не могут быть призваны во время мобилизации. В то же время выехать за границу они также не имели права.
Кроме того, Кабинет министров 27 августа отменил запрет выезда за границу во время военного положения женщин-депутатов местных советов. Изменения касаются депутаток всех уровней советов, кроме тех, кто получает зарплату за свою работу в органах местного самоуправления.