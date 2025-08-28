закрыть
28 августа 2025, четверг, 10:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинских мужчин в возрасте 18-22 лет начали выпускать за границу

  • 28.08.2025, 9:39
  • 1,060
Украинских мужчин в возрасте 18-22 лет начали выпускать за границу
Андрей Демченко

Некоторые из них уже уехали.

Постановление Кабмина о разрешении военнообязанным мужчинам в возрасте 18-22 лет вступило в силу. Некоторые уже успели уехать.

Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко.

«Пограничники уже имеют первых желающих выехать за границу среди мужчин 18-22 лет. Кто-то из них уже успел оформиться», - добавил Демченко.

Представитель ГПСУ отметил, что соответствующие изменения уже вступили в силу.

Однако, по его словам, женщин-депутаток еще не выпускают, ведь отмену запрета еще не опубликовали в «Урядовом курьере».

Выезд молодых людей и депутаток местных советов за границу

Напомним, Кабинет министров Украины 27 августа обнародовал постановление, которое позволяет мужчинам в возрасте от 18 до 22 (включительно) лет пересекать границу во время военного положения.

Такие мужчины обязаны иметь при себе не только загранпаспорт, но и военно-учетный документ (в бумажном или электронном виде). Документы необходимо предъявлять в пунктах пропуска по требованию работника ГПСУ.

С началом полномасштабной войны в Украине ввели ограничения на выезд мужчин от 18 до 60 лет. Это решение приняли для обеспечения мобилизации и выполнения гражданами конституционного долга по защите страны.

Мужчины в возрасте от 18 до 25 лет фактически не могут быть призваны во время мобилизации. В то же время выехать за границу они также не имели права.

Кроме того, Кабинет министров 27 августа отменил запрет выезда за границу во время военного положения женщин-депутатов местных советов. Изменения касаются депутаток всех уровней советов, кроме тех, кто получает зарплату за свою работу в органах местного самоуправления.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир Наталья Радина
Кувыркался дед с клюшкой
Кувыркался дед с клюшкой Ирина Халип
Неожиданный шаг
Неожиданный шаг Леонид Невзлин