«Что за игры играют с нами кассиры?» 7 28.08.2025, 9:53

2,984

Белоруска взяла товар в магазине по одной цене, а платить пришлось по другой.

Белоруска купила в «Евроопте» сыр по цене 23,99 за килограмм. Такая стоимость товара была указана в чеке. При этом на ценнике сыра цена стояла другая — 19,65 рубля за кг. О своей проблеме покупательница рассказала в TikTok. Ролик за два дня собрал более 260 тысяч просмотров и множество комментариев, пишет «Зеркало».

— Дорогие белорусы. Сегодня я была в «Евроопте», покупала сыр. Посмотрела на ценник. За килограмм — 19,65 рубля. Соответственно, цена за вес (344 гр) — 6,76. Сыр «Пошехонский новый» (45% жирности). Когда я рассчиталась на кассе и посмотрела в ценник, то обнаружила, что, оказывается, сыр «Пошехонский новый» стоит за килограмм 23,99 рубля. И в итоге 344 гр мне вышло в 8,25, — возмутилась белоруска.

Она подчеркнула, что после посещения в магазине у нее осталось несколько вопросов:

— Как себя обезопасить в магазине и что за игры играют с нами кассиры и их торговые представители.

Ролик собрал свыше двух тысяч комментариев. Многие пользователи отмечали, что в магазине покупателю обязаны продать товар по той цене, которая указана на этикетке.

«Их проблемы, что не успели поменять», — написал Сильвестр.

Другие подписчики настаивали, что это не кассиры виноваты в неразберихе, а администрация магазина:

«Просто была переоценка, а сыр не перефасовали. Кассир тут ни при чем. Виновник — тот человек, который не снял и не перефасовал», — объяснила Алена Лисицкая.

«Они не спешат менять ценники на товарах. И работники очень даже в курсе», — выразил уверенность другой пользователь.

Часть подписчиков и вовсе просили не раздувать из мухи слона:

«Не вижу проблемы. Дело не в людях. Проверь ценник. Выявил — озвучь проблему администратору [магазина]. Вернут деньги без проблем», — написал Андрей Валюжанич.

«Я всегда проверяют все чеки прямо в магазине рядом с кассой. Если есть проблемы, то возвращаю товар», — Алла.

Напомним, закон о защите прав потребителей предусматривают обязанность продавца своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о предлагаемых товарах, которая, в частности, должна в обязательном порядке содержать цену товара.

«В соответствии с пунктом 20 Правил продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания, утвержденных постановлением Совета министров Республики Беларусь от 22.07.2014 № 703, продавец обязан продать покупателю товары, продукцию общественного питания по цене, указанной на ценнике (в меню) на эти товары, продукцию общественного питания, за исключением случаев продажи товаров, продукции общественного питания по более низкой цене. То есть продавец обязан продать товар покупателю именно по той цене, которая указана на ценнике», — рассказывала ранее изданию «Шклов Инфо» председательница районной организации объединения профсоюзов Светлана Сергеенко.

Она подчеркнула, что нередко в магазине можно услышать о том, что ценники после действия скидки не успели поменять, что проводится переоценка товара и так далее. Но все это — проблемы магазина и продавца.

«Покупатель имеет право требовать продавать товар именно по той цене, что указана на ценнике. Причем даже в том случае, если расхождения в стоимости вы обнаружили только дома. В этой ситуации продавец обязан вам возместить разницу между ценой на ценнике и фактически уплаченной суммой», — пояснила Светлана Сергеенко.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com