Подъезд 5-этажки в Киеве разрушен до основания: что происходит после атаки РФ 4 28.08.2025, 10:09

3,038

Фото: РБК-Україна

Появились кадры последствий.

Российские войска ночью массированно атаковали Киев дронами и ракетами различных типов. Наибольшие разрушения в Дарницком районе, там враг попал в подъезд жилой пятиэтажки.

РБК-Украина в репортаже показывает кадры последствий комбинированной атаки на столицу Украины.

Всего в городе фиксируют последствия в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах.

Однако именно в Днепровском и Дарницком значительные повреждения в жилой застройке.

В последнем россияне прямым попаданием уничтожили часть 5-этажки. На месте продолжается спасательная операция. Трех людей удалось достать из-под завалов.

Также в этом районе повреждены другие жилые дома. В частности, обломки БПЛА упали на крышу 9-этажки. Поврежден и 16-этажный жилой дом, частный дом, парковка, детский сад.

На месте удара побывал министр внутренних дел Игорь Клименко. Он рассказал, что известно о пропавших без вести в результате удара РФ в дом в Дарницком районе.

Среди погибших - 14 летний ребенок. Также 11-летний спасенный ребенок находится в крайне тяжелом состоянии в больнице, сообщил Клименко.

По словам министра, предварительно, было по меньшей мере два ракетных удара: в дом и рядом. Одна из ракет попала между 3 и 4 этажами 5-этажки.

В Днепровском р-не повреждена жилая 25-тиэтажка, дрон попал во двор рядом с 9-этажкой, горели машины. Здесь десятки автомобилей повреждены на нескольких местах.

В Соломенском районе горел частный жилой дом, сейчас пожар локализован.

Шевченковский район также сильно пострадал. Повреждены несколько нежилых зданий, офисы, автомобили.

В Голосеевском районе уже утром в результате атаки произошло возгорание на нескольких локациях, более 10 домов с выбитыми окнами, пострадали машины.

В Деснянском районе есть последствия в нежилой зоне. Есть повреждения в Оболонском р-не.

«Вместе по Киеву снова количество поврежденных объектов дойдет до сотни, выбитых окон - тысячи, повреждения получил торговый центр в центре города», - рассказал начальник КГВА Тимур Ткаченко.

Сейчас известно о десятках пострадавших в столице. Также есть жертвы, среди них ребенок.

Сейчас на одной из локаций работает новосозданный специальный мобильный отряд ГСЧС «Дельта». Привлечены верхолазы, кинологи, психологи, инженерная, пожарно-спасательная техника. Активно используется роботизированная техника для расчистки территории, чтобы могли быстрее работать спасатели.

Всего по Киеву одновременно работают около 500 спасателей и 1000 полицейских. Полиция Киева работает с пострадавшими.

