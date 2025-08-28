Войска РФ в Сумской области оказались в плачевном положении

Войска РФ в Сумской области оказались в плачевном положении1
Большие потери и невозможность провести ротацию.
26 и 27 августа армия Путина проводила свои атаки в районе Бессаловки, Юнаковки, Алексеевки и Варачино в Сумской области Украины.
Аналитики из Института изучения войны озвучили ситуацию на Сумщине за прошедшие сутки.
Z-блогер, связанный с группировкой «Север», заявил, что подразделения 1-го батальона 237-го десантного полка испытывают очень большие трудности в ротации в Юнаковке.
Они могут покинуть восточную окраину населенного пункта только через открытое поле. При этом военное командование 1434-го полка продолжает привлекать еще боеспособную роту V для попыток вернуть под свой контроль ранее утраченные позиции в районе Варачино.
Российский блогер также заявил, что подразделения 83-й десантной бригады стали неэффективными после незначительного продвижения с восточной стороны Варачино.
У бригады уже просто нет резервов для дальнейшего наступления. Также это же подразделение пока безуспешно атакует позиции ВСУ на западной окраине Юнаковки. Источник пишет, что оккупанты из 51-го десантного полка ВС РФ занимаются дистанционным минированием и занимают оборонительные позиции в районе Садков.