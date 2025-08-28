закрыть
28 августа 2025, четверг, 11:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Войска РФ в Сумской области оказались в плачевном положении

1
  • 28.08.2025, 10:20
  • 1,890
Войска РФ в Сумской области оказались в плачевном положении

Большие потери и невозможность провести ротацию.

26 и 27 августа армия Путина проводила свои атаки в районе Бессаловки, Юнаковки, Алексеевки и Варачино в Сумской области Украины.

Аналитики из Института изучения войны озвучили ситуацию на Сумщине за прошедшие сутки.

Z-блогер, связанный с группировкой «Север», заявил, что подразделения 1-го батальона 237-го десантного полка испытывают очень большие трудности в ротации в Юнаковке.

Они могут покинуть восточную окраину населенного пункта только через открытое поле. При этом военное командование 1434-го полка продолжает привлекать еще боеспособную роту V для попыток вернуть под свой контроль ранее утраченные позиции в районе Варачино.

Российский блогер также заявил, что подразделения 83-й десантной бригады стали неэффективными после незначительного продвижения с восточной стороны Варачино.

У бригады уже просто нет резервов для дальнейшего наступления. Также это же подразделение пока безуспешно атакует позиции ВСУ на западной окраине Юнаковки. Источник пишет, что оккупанты из 51-го десантного полка ВС РФ занимаются дистанционным минированием и занимают оборонительные позиции в районе Садков.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир Наталья Радина
Кувыркался дед с клюшкой
Кувыркался дед с клюшкой Ирина Халип
Неожиданный шаг
Неожиданный шаг Леонид Невзлин