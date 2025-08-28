Нефтепроизводство в России просело на 21%4
- 28.08.2025, 10:31
Только за одну ночь объемы производства горючего упали еще на 4,7%.
Силы беспилотных систем ВСУ ночью атаковали Новокуйбышевский и Афипский НПЗ в России. В результате Россия потеряла еще 4,7% мощностей производства горючего.
Об этом сообщает командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди в Telegram.
По данным командующего СБС, за первые две недели августа нефтепереработка в России сократилась на 21%. Только за одну ночь объемы горючего упали еще на 4,7%.
Это худший показатель для отрасли за последние месяцы. Он напрямую связан с ударами украинских дронов и спецназовцев по стратегическим объектам.
Какие заводы атаковали этой ночью
Куйбышевский НПЗ (Самарская область). Мощность предприятия составляет около 7 млн тонн нефти в год, что составляет 2,5% от общего российского объема. Именно сюда был нанесен удар силами подразделения «Жало Птиц» СБС (14 полк) в координации с Силами специальных операций Украины.
Афипский НПЗ (Краснодарский край). Завод с годовой переработкой 6,25 млн тонн нефти (2,2% от общего объема) также попал под атаку. Операцию проводили бойцы «Жала Птиц» СБС (14 полк) совместно с ГУР МО Украины.
«Бензин червивый становится жидкостью дефицитной, а газ и нефть - быстросгораемыми», - подчеркнул «Мадяр».