28 августа 2025, четверг, 11:08
Нефтепроизводство в России просело на 21%

4
  • 28.08.2025, 10:31
  • 1,594
Нефтепроизводство в России просело на 21%
Командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди
Фото: РБК-Україна

Только за одну ночь объемы производства горючего упали еще на 4,7%.

Силы беспилотных систем ВСУ ночью атаковали Новокуйбышевский и Афипский НПЗ в России. В результате Россия потеряла еще 4,7% мощностей производства горючего.

Об этом сообщает командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди в Telegram.

По данным командующего СБС, за первые две недели августа нефтепереработка в России сократилась на 21%. Только за одну ночь объемы горючего упали еще на 4,7%.

Это худший показатель для отрасли за последние месяцы. Он напрямую связан с ударами украинских дронов и спецназовцев по стратегическим объектам.

Какие заводы атаковали этой ночью

Куйбышевский НПЗ (Самарская область). Мощность предприятия составляет около 7 млн тонн нефти в год, что составляет 2,5% от общего российского объема. Именно сюда был нанесен удар силами подразделения «Жало Птиц» СБС (14 полк) в координации с Силами специальных операций Украины.

Афипский НПЗ (Краснодарский край). Завод с годовой переработкой 6,25 млн тонн нефти (2,2% от общего объема) также попал под атаку. Операцию проводили бойцы «Жала Птиц» СБС (14 полк) совместно с ГУР МО Украины.

«Бензин червивый становится жидкостью дефицитной, а газ и нефть - быстросгораемыми», - подчеркнул «Мадяр».

