28 августа 2025, четверг, 11:08
Наследник Майкла Джексона сообщил о помолвке

  • 28.08.2025, 10:51
Наследник Майкла Джексона сообщил о помолвке
Молли Ширманг и Принс Джексон
Фото: instagram.com/princejackson

Детали.

Принс Майкл Джексон I, первенец легендарного американского певца Майкла Джексона, впервые женится. Он идет под венец со своей девушкой Молли Ширманг, с которой встречался до помолвки 8 лет.

О счастливом событии Принс сообщил в своем блоге в Instagram. Он опубликовал ряд фото с Молли, снятых за время их отношений.

«8 лет позади, бесконечность впереди. Мы с Молли провели много времени вместе и создали невероятные воспоминания. Мы путешествовали по миру, закончили учебу и очень повзрослели вместе. Я с нетерпением жду следующей главы в нашей жизни, в которой мы будем продолжать расти и создавать прекрасные воспоминания», - написал Джексон.

Фото: instagram.com/princejackson
Фото: instagram.com/princejackson
Фото: instagram.com/princejackson
