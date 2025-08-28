И какой же сумасброд из детей придумал взвод? 1 28.08.2025, 10:51

Об очередной безумной идее властей.

На Гомельщине члены ФПБ, похоже, взялись доказать, что их организация никакого отношения к профсоюзному движению не имеет.

Очередная инициатива, о которой радостно поведала местная организация Белхимпрофсоюза, выглядит предельно странно. К 1 сентября в Гомельской области собираются сформировать профсоюзный «взвод» юных патриотов, пишет «Салiдарнасць».

Еще раз. Профсоюзный. Взвод. Юных. Патриотов.

Все равно непонятно, как эти слова можно состыковать в одной фразе? Нам тоже. Но вот что это означает: 30 школьников в возрасте от 11 до 17 лет будут обучаться на базе войсковой части 5525.

Какое это имеет отношение к защите прав и свобод работников? Такое же, как ФПБ — к профсоюзному движению.

Взрослые дяди вместо того, чтобы отстаивать интересы членов своей организации, озадачились не просто «патриотическим» воспитанием школьников, но еще и с милитаристским уклоном.

Функционеры ФПБ уже побывали в войсковой части «в целях ознакомления и решения рабочих вопросов». Некоторые из гостей даже сами взяли в руки оружие, чтобы попозировать для фоток, которые потом радостно выложили в соцсети.

Однако дело не ограничивается военной подготовкой детей. В задачи ФПБ, встроенной в систему власти, входит и контроль над умами подрастающего поколения. «Юных патриотов» будут обучать не только стрельбе, приемам рукопашного боя и управлению беспилотными летательными аппаратами — с ними также будут проводиться занятия по истории Беларуси и журналистике.

И, конечно, совершенно понятно, о какой истории и какой журналистике идет речь: все, что не вписывается в русло нынешней идеологии в стране, не имеет права на существование, не говоря уже о такой крамоле, как отличная от официальной точка зрения.

Скорее всего, патриотическо-милитаристский угар в деятельности ФПБ будет нарастать. Ведь воспитание детей в духе военного лагеря сулит немало дивидендов в будущем: что может быть лучше, чем послушные граждане без вредных мыслительных привычек?

Именно такими видит их и нынешний глава Федерации профсоюзов Беларуси Юрий Сенько, чьи слова хочется напомнить: «Очень важно нашему работнику, члену профсоюза, труженику производства не задумываться над тем, знает ли он точно азы трудового, гражданского, административного законодательства. Он должен выполнять свои трудовые обязанности».

