Фесенко: У Украины есть три ключевых козыря 28.08.2025, 10:54

Владимир Фесенко

Политолог объяснил, почему Путин не выиграет войну.

В последнее время украинская позиция в противовес российской стала сильнее. Если еще в конце февраля президент США Дональд Трамп утверждал, что у Украины нет козырей в руках, то сегодня позиция американского лидера стала более реалистичной.

Об этом в чате на «Главреде» рассказал политолог, председатель правления центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко. По его словам, Трамп начал понимать, что у козырей в руках не имеет разве что кремлевский диктатор Владимир Путин.

«Путину кажется, что он выиграет войну, и он убеждает в этом Трампа. Да, какое-то небольшое преимущество есть, какой-то небольшой прогресс есть тоже, но нет кардинального преимущества и нет весомых подтверждений, что вот-вот Путин выиграет эту войну. Соответственно, нет предпосылок для того, чтобы мы должны были согласиться на условия Путина», - пояснил политолог.

О каких козырях России говорили в США

Слова Трампа о козырях страны-агрессора России означают только то, что она имеет больше экономических ресурсов, живой силы и вооружения. Однако РФ имеет это преимущество и с начала полномасштабного вторжения, но она войну до сих пор не выиграла.

Какие козыри есть у Украины

«Если говорить о наших козырях, то, прежде всего, это стойкость украинского народа и сила ВСУ. Да, у нас много проблем в вооруженных силах, но они достойно выполняют свою задачу - сдерживают натиск врага. И украинское общество не собирается капитулировать перед Путиным. Это, по моему мнению, наш главный козырь. Это увидел весь мир еще в 2022 году. Ведь тогда никто не верил, что мы выстоим перед Россией. Никто, включая наших западных партнеров, в частности тогдашнего президента США Байдена и многих других. Но - выстояли, потому что оказалось, что у нас сильные армия и общество», - отметил Фесенко.

Еще один козырь Украины - удары вглубь территорий России. Украинские военные еще даже не применяют баллистические или крылатые ракеты, но наносят мощные удары беспилотниками по стратегически важным объектам РФ почти ежедневно.

Подтверждением этого являются перебои с бензином в отдельных регионах, повышение цен на бензин в РФ, серьезные проблемы с авиасообщением и последствия операции «Паутина».

«Третий мощнейший козырь в наших руках - это поддержка наших партнеров. Ведь Путин и в 2022 году делал ставку на то, что нас не поддержат, и для него стало неприятным сюрпризом то, что нас поддержали, и сейчас. Почему Путин считал, что в этом году выиграет эту войну? Потому что пришел Трамп, и при нем прекратилась финансовая помощь Украине, и, по сути, военная тоже. Путин надеялся, что без американцев мы долго не выдержим и проиграем войну. Но мы видим сейчас, что военная и финансовая поддержка Украины продолжается», - добавил политолог.

Сейчас главным партнером Украины является Евросоюз и европейские страны. Они оказывают весомую военную и финансовую поддержку, что не позволяет России выиграть эту войну.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com