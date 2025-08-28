закрыть
28 августа 2025, четверг, 11:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

У Лукашенко — новая катастрофа

9
  • 28.08.2025, 11:06
  • 5,498
У Лукашенко — новая катастрофа

Диктатор заметил ее с вертолета.

Необработанные поля между Червенем и Березино заметил с вертолета Александр Лукашенко во время рабочего визита в Могилевскую область.

«Между Червенем и Березино — я всегда за эти районы переживаю — катастрофа.

Поля необработаны! Так, мужики, дело не пойдет», — сказал диктатор (цитата по пресс-службе).

В Могилевскую область с рабочим визитом Александр Лукашенко прилетел 28 августа. Диктатор посетит ОАО «Рассвет» в Кировском районе, где идет уборка картофеля.

«Итогом посещения станет совещание по развитию картофелеводства в Беларуси», — уточнили в пресс-службе.

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир Наталья Радина
Кувыркался дед с клюшкой
Кувыркался дед с клюшкой Ирина Халип
Неожиданный шаг
Неожиданный шаг Леонид Невзлин