Новый кроссовер Audi на базе Volkswagen показали в деталях 28.08.2025, 11:30

Эффектное авто привлекает динамичным силуэтом.

Новый кроссовер Audi Q3 Sportback 2026 модельного года опять построили на базе Volkswagen Tiguan. Эту модель показали в деталях после официальной премьеры.

Модель Audi Q3 является наиболее доступным кроссовером немецкого бренда. Эту машину рассекретили ранее. Теперь Autogefühl показывает более крутой вариант Sportback с динамичным силуэтом.

Audi Q3 2026 модельного года займет место базового кроссовера после прекращения производства Audi Q2. В свою очередь, новая Audi Q3 Sportback предложит покупателям более эффектный дизайн.

Автомобиль совсем не похож на предшественника, но выполнен на базе стандартной Audi Q3. Спереди появилась широкая решетка. По бокам от нее установлены крупные блоки фар в бампере, а выше видны отдельные ДХО.

Задние фонари разделены по горизонтали и соединены в нижней части длинной полосой. Очевидно, что основное отличие представлено более динамичным силуэтом с низкой крышей.

Двигатели Audi Q3 Sportback 2026 года:

1,5 л бензин, мягкий гибрид (148 л.с.);

1,5 л бензин, плагин-гибрид (268 л.с.);

2 л бензин (261 л.с.);

2 л дизель (148 л.с.).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com